Tutti in vacanza ad eccezione di Giorgio Perinetti che si è concesso solo un giorno di completo relax nella sua Roma. Ventiquattro ore di passaggio nella capitale per provare a sbollire la rabbia dell'eliminazione patita a Vicenza, seppure consapevole di essere uscito dalla corsa alla serie B nell'ultima curva e a testa alta. Una magra consolazione che l'esperto dirigente intende smaltire tentando di migliorare il secondo posto in campionato della stagione ormai messa alle spalle con tanti rimpianti, ma anche la convinzione di avere una base solida da cui ripartire.Concetto che espliciterà al presidente Angelo D'Agostino e a suo figlio Giovanni la prossima settimana quando, come da cronoprogramma, sarà il primo a sedersi al tavolo della dirigenza per pianificare il futuro.

Al di là del vincolo contrattuale in essere, tutto lascia presagire che la proprietà gli rinnoverà la fiducia sulla base di un rapporto che nel corso dell'anno si è cementato anche dal punto di vista umano, in particolare dopo il lutto patito dal direttore per la perdita della figlia Emanuela. Non a caso, con residenza ormai fissa al Belsito Hotel di proprietà del presidente, Giorgio Perinetti martedì sera ha presenziato in prima fila all'incontro che il patron ha avuto con i suoi elettori per manifestargli vicinanza in questa battaglia politica per il parlamento europeo.

Contestualmente, però, il responsabile dell'area tecnica è al lavoro con i suoi collaboratori per ultimare l'incartamento per l'iscrizione (l'Avellino ha tempo fino all'undici giugno) ma anche pianificare già il futuro a partire dalla sede del ritiro. Contrariamente a quello che era l'orientamento della dirigenza, difficilmente si tornerà a Palena. Nella cittadina abruzzese i dirigenti irpini si sono fatti vivi prima dell'inizio dei playoff per provare a opzionare una data ma si sono ritrovati ad essere anticipati dal Pescara che, da ormai diversi anni e per volontà del presidente Sebastiani, ha stabilito il suo quartier generale a pochi passi dalla sua sede. Seppur ancora alla ricerca del nuovo allenatore (Tesser in pole), gli abruzzesi hanno opzionato il loro arrivo a Palena per il 14 luglio. Data che, approssimativamente, dovrebbe coincidere pure con quella dei biancoverdi impegnati (stando al calendario provvisorio ma non ancora definitivo stilato dalla Figc) nel turno preliminare della “Coppa Italia Freccia Rossa 2024/25” previsto tra il 3 e 4 agosto contro la Juve Stabia.

Sfida che i biancoverdi dovrebbero comunque giocare in campo neutro alla luce dei lavori previsti al “Romeo Menti” per adeguarlo alla serie cadetta. L'ipotesi più accreditata è quella del “Garilli” di Piacenza che le vespe, all'atto dell'iscrizione, hanno indicato come sede alternativa pure per le prime partite di campionato. Di conseguenza, dovesse svanire del tutto come sembra l'ipotesi di Palena attuabile solo con date diverse tra Avellino e Pescara come accaduto lo scorso anno, si stanno in queste ore valutando altre sedi tra Abruzzo, Umbria e Toscana, mentre è da scartare un ritorno a Sturno dove dal 23 luglio sbarcherà il Savoia di Salvatore Campilongo che ha già prenotato campo e albergo. Stessa cosa ha fatto la Salernitana, che ha confermato il suo arrivo a Rivisondoli il 7 luglio, mentre resta qualche spiraglio per Roccaraso, Cascia

e Roccaporena, location da sempre appetite dai club professionistici.



Una decisione in tal senso andrà comunque presa nel breve periodo d'intesa con l'allenatore che, con molte probabilità e salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere nuovamente Michele Pazienza. Un nodo da sciogliere in fretta, al pari anche di quello del terzo componente delle triade, Luigi Condò, per poter pianificare anche le prime mosse di mercato destinato a partire con la valutazione di nove calciatori di ritorno in biancoverde: D'Amico, Aya, Rizzo, D'Angelo, Falbo, Mazzocco, Maisto, Sannipoli e Illanes con quest'ultimo impegnato, domenica prossima, con la Carrarese nella finale di ritorno contro il Vicenza per andare in serie B.