L'Avellino chiude l'anno in bellezza: 1-0 contro il Pescara

L’Avellino chiude in bellezza un 2022 non proprio brillante. Grazie a un gol di Kanoute all’ottavo minuto del primo tempo, i lupi conquistano il sesto risultato utile consecutivo e la quarta vittoria in sei gare. Il successo è maturato in casa contro il Pescara nell'ultima di campionato prima della pausa natalizia. La cura di mister Rastelli sta funzionando. I numeri lo dimostrano plasticamente. Gli abruzzesi, dopo la rete subita, hanno provato a mettere i conti in pari. Ci sono andati vicini soprattutto nella ripresa. L’assalto degli ospiti, però, non ha portato a risultati. A fine gara l’esplosione di gioia del Partenio-Lombardi. Appuntamento al 2023, con rinnovato ottimismo per gruppo e tifoseria.

AVELLINO-PESCARA 1-0

MARCATORI: 8' pt Kanoute (A).

AVELLINO (4-3-3): Pane; Ricciardi (1' st Rizzo), Moretti (28' st Illanes), Aya, Tito; Dall'Oglio (23' st Casarini), Matera (38' st Garetto), Maisto; Russo, Trotta (28' st Zanandrea), Kanoute. A disp.: Marcone, Auriletto, Scognamiglio, Micovschi, Ceccarelli, Di Gaudio, Fusco. All.: Rastelli.

PESCARA (4-3-3): Sommariva; Crescenzi, Brosco, Boben, Milani; Gyabuaa (28' st Vergani), Aloi (41' st Delle Monache), Mora; Cuppone (1' st Kolaj), Tupta (41' st Lescano), Desogus. A disp.: D'Aniello, Di Carlo, Cancellotti, De Marino, Ingrosso, Crecco, D'Aloia, Germinario, Saccani. All.: Colombo.

ARBITRO: Sig. Marco Emmanuele della sezione di Pisa.