La strada per arrivare al traguardo finale dei playoff, che sarà tagliato da una sola squadra il 9 giugno, è ancora lunga e irta di insidie. Dopo i primi due turni della fase a gironi, con ben 15 club già eliminati, però, la competizione della post season entra nel vivo con l'ingresso delle prime big.

APPROFONDIMENTI Triestina-Benevento, Auteri non fa calcoli Casertana-Cerignola, festa playoff Triestina-Benevento, Auteri in conferenza : «Curiosi di sfidarla»

Attualmente nel gruppo delle squadre che hanno superato la fase a gironi dei playoff (Taranto, Perugia, Juve Nex Generation, Casertana, Triestina e Atalanta Under 23), a cui da ieri si sono unite nella scalata verso la B anche le terze (Benevento, Carrarese e Vicenza) con l'aggiunta del Catania, vincitrice della Coppa Italia di categoria, sono rimaste in corsa 13 compagini, comprese le seconde Avellino, Torres e Padova che si godranno lo spettacolo fino al 21 maggio.

Prima di quella data, il 14 e il 18 maggio, in sfide di andata e ritorno con il vantaggio del doppio risultato concesso alle teste di serie, le restanti dieci si daranno battaglia per evitare di infrangere il loro sogno ad un passo dai quarti di finale. Sogno che ieri mattina, nella sede milanese di Sky, il bomber più prolifico della storia della Lega Pro, Felice Evacuo (175 gol) , ha alimentato per le dieci squadre procedendo al sorteggio.

Questi gli accoppiamenti con le teste di serie che domani, tutte alle 20,30 a differenza della sfida del Benevento fissata alle 21 perché in diretta su Raisport, giocheranno la prima partita in trasferta: Perugia-Carrarese; Taranto-Vicenza; Triestina-Benevento; Juventus NextGen-Casertana; Atalanta Under 23-Catania.

Cinque accoppiamenti che promettono scintille ad iniziare da quello del Curi dove il Perugia, dopo aver estromesso il Rimini, ritroverà la sorprendente Carrarese. I toscani di Antonio Calabro, dovessero passare il turno, sarebbero teste di serie insieme all'Avellino, la Torres e il Padova nel secondo turno nazionale e pertanto non ipotetici avversari dei lupi all'esordio. Diversamente, nel sorteggio di domenica prossima, alla squadra di Pazienza potrebbe capitare di beccare tutte le altre a partire dal Taranto di Eziolino Capuano che, eliminato pure il Picerno, incrocia il Vicenza di Vecchi e Golemic, sogno svanito di mezza estate dei lupi. I biancorossi sono reduci da sedici risultati utili consecutivi.

La Triestina dell'ex Moretti, che ha eliminato tra le polemiche la Giana Erminio dopo un gol non visto dal Var, sarà come detto avversaria dei sanniti in un duello particolare tra club che hanno speso di più in terza serie. Ricco di insidie sarà anche il percorso della Casertana, che incrocia la temibile Juve Next Generation capace di estromettere il Pescara, e il Catania, a cui è toccata la giovane Atalanta.

Come detto, ipoteticamente, tra nove di queste dieci squadre uscirà l'avversaria dei lupi della prossima settimana con sorteggio fissato domenica mattina.

Nel frattempo, in maniera parallela ma con diverso agonismo e motivazioni, l'Avellino sosterrà sempre domani un'amichevole in casa contro il Trastevere dell'ex Emiliano Massimo che milita in serie D. Quella contro i capitolini per Pazienza sarà l'occasione per alzare un po' i giri del motore della sua macchina ma anche per continuare negli esperimenti sul doppio modulo intravisti nelle precedenti due uscite in famiglia.

Oltre al canonico e oleato 3-5-2, con cui ha sempre schierato quella che potrebbe essere la formazione titolare, l'allenatore di San Severo ha trovato sempre il modo per far ripassare il 4-3-1-2 da utilizzare in caso di emergenza. Esperimento effettuato nel primo incontro in famiglia con la seconda squadra disposta in maniera diversa e nel secondo tempo contro la Primavera di Raffaele Biancolino.

Un modulo che, dovesse presentarsi la necessità, e' sicuramente più adatto alle caratteristiche di un Raffaele Russo sempre più vicino alla forma migliore e smanioso di vestire i panni del protagonista.