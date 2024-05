Ci sono tifosi per i quali l'Avellino non è soltanto una semplice squadra di calcio. Nell'immaginario collettivo, che unisce la tifoseria del passato a quella del presente come una sorte di fede tramandata di generazione in generazione, ci sono storie che sabato sera si sono intrecciate e confuse nell'amore che il popolo di fedeli biancoverdi ha sprigionato verso la maglia del cuore nel vecchio Partenio-Lombardi.

APPROFONDIMENTI Turris-Colantonio, è rottura: pista calda D'Oriano Casertana, Cangelosi verso i saluti Benevento-Torres 0-0: Auteri è in semifinale

Il vetusto e sempre più fatiscente impianto di via Zoccolari, dove la capienza è negli anni scesa dai 44mila degli epici anni 80' ai meno di 10mila attuali, sabato sera si è così concesso un tuffo nel passato con la sacralità della sua famigerata legge che è stata ristabilita anche grazie al sostegno incessante di una tifoseria che mister Michele Pazienza ha pubblicamente ringraziato per «aver dato la spinta decisiva alla squadra nella fase di difficoltà».

In quella spinta c'è stato l'urlo del ministro Matteo Piantedosi, ripreso in tribuna centrale da telecamere e fotografi ad esultare come un bambino al gol di D'Ausilio al fianco del presidente Angelo D'Agostino, gli occhi umidi di lacrime di Gennaro De Fazio, super tifoso da 12 anni immobile per colpa della Sla ma presente in barella nel settore degli Insuperabili in Curva Nord, le lacrime di gioia di Diego De Luca, bambino di Serino che il giorno prima ha omaggiato tutti i calciatori di un dono e un messaggio per la sua prima comunione, di Luigi D'Agostino che in Curva Sud porta sempre con se le foto di Roberto Mongiello e dello zio Giovanni Cucciniello, che seguono dalla curva celeste le gesta dei lupi, ma anche di Antonio Napodano, 66enne serinese che, tornato per l'occasione dall'Inghilterra, la sera prima era disperato perché non era ancora riuscito a reperire un biglietto per entrare allo stadio. Generazioni diverse accomunate da un'unica passione per un Avellino che è qualcosa di più di una semplice squadra di calcio. La prova è tutta nell'urlo alla Marco Tardelli, formato mundial di Spagna 1982, emesso dal ministro dell'Interno, originario di Pietrastornina, che al gol di D'Ausilio si è letteralmente lasciato andare in una esultanza da ultrà tirandosi dietro anche il presidente D'Agostino.

L'istantanea più significativa che sta commuovendo non solo i tifosi dell'Avellino, però, è quella di Gennaro De Fazio, giunto in ambulanza in Curva Nord sotto lo sguardo vigile di Ermelindo Romano, responsabile del Club Insuperabili voluto dal compianto Flavio Puleo. Gennaro, nella sua stanza di Summonte dove vive immobile nel letto e comunica attraverso la voce metallica di un computer, per colpa della Sla trascorre le sue giornate ascoltando la musica di Pino Daniele e Jimmy Hendrix ma soprattutto guardando ogni cosa del suo Avellino. Qualche mese fa a Pazienza, Tito e Pane, che gli hanno fatto visita, ha chiesto il dono della serie B commuovendoli tutti. Sempre attraverso il computer, alla delegazione biancoverde raccontò del suo desiderio di rivedere l'Avellino in serie A, al Partenio-Lombardi, affrontare e battere la Juve come quella prima volta che, a dieci anni esatti, ci mise piede e De Ponti stese la Vecchia Signora su calcio di rigore.

Sabato sera, Gennaro ha comunicato a quanti gli erano intorno la sua riconoscenza e la sua gioia per essere tornato nello stadio della sua infanzia e per il sogno promozione che continua. Un sogno che Diego De Luca, 9 anni di Serino, culla a sua volta già da tre anni come abbonato in Terminio.

Domenica 2 giugno, quando l'Avellino si giocherà l'accesso alla finale, Diego riceverà la prima comunione. Per “causa di forza maggiore” è stato costretto a rinunciare alla trasferta di Vicenza ma ha patteggiato il sacrificio con due richieste: schermo gigante a ristorante e confetti con messaggio da inviare a tutti i calciatori dell'Avellino. Consegna in quest'ultimo caso già avvenuta con la mediazione del capitano Fabio Tito alla vigilia della gara vinta contro il Catania.