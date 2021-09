Finalmente la vittoria, Avellino-Potenza 1-0

L'Avellino c'è. Basta un gol di Carriero al 41esimo del primo tempo per archiviare con un successo la pratica Potenza. Per i lupi prima vittoria dopo quattro gare di campionato. Tre punti meritati per gli uomini di mister Piero Braglia, che nella giornata di sabato sono stati in pellegrinaggio a Montevergine. Una vittoria meritata sopratutto per l'impegno della squadra, non sono state molte le occasioni da gol. A fine gara truppa dai tifosi, dopo i fischi registrati al triplice fischio delle altre partite.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio (dal 79′ Rizzo), Carriero (dal 79′ Mastalli), Aloi, D’Angelo, Tito (dal 70′ Mignanelli); Gagliano (dal 63′ Messina), Maniero. A disposizione: Pane, De Francesco, Matera. All. Piero Braglia

POTENZA (3-5-1-1): Marcone; Matino, Gigli, Vecchi (dal 70′ Nigro); Coccia, Zampa (dal 67′ Costa Ferreira), Sandri, Bruzzo (dal 70′ Baclet), Sepe (dal 46′ Banegas); Ricci; Salvemini (dal 67′ Volpe). A disposizione: Greco, Petriccione, Cagnelutti, Orazzo, Zenuni, Zagaria, Guaita. All. Fabio Gallo