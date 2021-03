Avellino superlativo: infligge il 3-1 al Potenza

Superlativo Avellino. I lupi dominano la sfida interna contro il Potenza. Dettano le regole in campo sin dal fischio di inizio. Finisce 3-1. Avversari in gol grazie all'unica distrazione dei padroni di casa che hanno goduto di due calci di rigore. Così la sequenza delle reti: 34′, Maniero (rig.) 48′, D’Angelo (rig.) 63′. Il Potenza segna con Volpe al 76esimo minuto. Diverse le occasioni create dalla squadra di mister Piero Braglia. Una prova convincente dopo il pareggio di domenica scorsa per 1-1 sul campo del Monopoli. Per l'Avellino è il quattordicesimo risultato utile consecutivo.

