Avellino-Potenza 2-0, i lupi fanno festa con Casarini e Russo

I lupi azzannano il Potenza. Con una rete per tempo la squadra di mister Taurino conquista la vittoria sul terreno di gioco dello stadio Partenio-Lombardi. Una vittoria importante per l'Avellino. Una buona performance per i biancoverdi.

Il primo gol al 9’ dopo il fischio d'inizio. Ci pensa Casarini a portare i padroni di casa in vantaggio. Il raddoppio arriva nella ripresa con Russo al 17’.

I lucani si sono visti annullare il gol del pareggio di Del Sole per fuorigioco, nel primo tempo. Gli ospiti non si sono arresi fino alla fine, ma anche i lupi non hanno mai mollato.

Si torna in campo martedì. L'Avellino affronterà la Fidelis Andria per il turno di Coppa Italia di serie C.