«Ci riproveremo il prossimo anno con ancora più determinazione»: la sintesi sta tutta qua. Angelo D'Agostino non lascia ma raddoppia. Non è certo una novità perché in fondo chi lo conosce bene sa che non si ferma fin quando non ottiene l'obiettivo che si è posto. Che in fondo non è neanche la B. La delusione per la mancata finale playoff è tanta. Per come è maturata, per la prestazione della squadra, per l'entusiasmo incredibile che era stata capace di generare.



«Siamo tutti amareggiati per come è finita. Abbiamo giocato - spiega il presidente dell'Us Avellino - due grandi partite ma non è bastato, tanti episodi sono stati a noi sfavorevoli e questo, in una semifinale playoff, diventa determinante così come lo è stato. Resta la consapevolezza di averci messo tutte le forze per compiere questa impresa. Lo sport ci insegna che non sempre ci si riesce». Il tempo ora è quello della riflessione e della massima concentrazione per la campagna elettorale per le Europee che si avvia alla conclusione, ieri al Bel Sito Hotel c'è stata la festa finale.

Dopo questa settimana si rimetteranno insieme i pezzi del puzzle e si traccerà una nuova linea di ripartenza. «Non è questo il momento di parlare del futuro, delle scelte che saremo chiamati a compiere. Questo, come detto, è il momento dell'amarezza. E tuttavia, proprio all'indomani della sconfitta avverto il dovere di ringraziare tutti, di abbracciare idealmente ogni tifoso del Lupo, e di rassicurare il popolo biancoverde: ci riproveremo il prossimo anno con ancora più determinazione, faremo tesoro degli errori compiuti e ci metteremo immediatamente al lavoro per programmare il prossimo campionato con uguale voglia e rinnovata ambizione».



La parola B non viene nominata ma è quello il traguardo da raggiungere, senza playoff probabilmente, anche se il concetto non è esplicato in modo chiaro: «Faremo di nuovo tutto il possibile per cercare di riportare la piazza di Avellino dove merita di essere, avendolo dimostrato dentro e fuori dal campo nel corso dell'intera stagione, lo faremo con l'orgoglio di rappresentare un intero popolo. Grazie infinite per tutto l'amore e il sostegno».La parola amore è quella usata anche da Giovanni D'Agostino in un post comparso un paio di ore dopo il comunicato del papà. La foto in bianco e nero che lo accompagna lo ritrae da solo in uno stadio Menti deserto: «La stagione 2023/2024 è finita così. È un amore logorante ma è pur sempre amore e da questo meraviglioso sentimento dobbiamo assolutamente ripartire. Da subito. Amiamoci ancora. Forza Lupi».

Chi farà parte di questo futuro resta tutto da definire. Giorgio Perinetti è tornato in città dove rimarrà, almeno al momento, ed in attesa di un incontro con la proprietà che non si terrà prima della settimana prossima. Michele Pazienza è a San Severo e probabilmente tra qualche giorno partirà per le vacanze. Se i due saranno ancora il responsabile dell'area tecnica e l'allenatore non si sa con certezza. Le quotazioni di una riconferma sono alte, anche se le parole dell'allenatore a Vicenza dopo la eliminazione dai playoff: «Ci sarà un confronto - dice Pazienza - con la società, per analizzare tutto ciò che è stato, tutto ciò che si poteva fare meglio, per poi riprogrammare il da farsi. Io non devo giocarmi nessuna carta, metterò sul tavolo ciò che è stato fatto. Nel momento in cui ci saranno i presupposti, si programmerà il futuro, con maggiore lucidità e con i giusti tempi».

Aspettare dunque è la parola d'ordine dei protagonisti di una storia che non ha avuto il lieto fine, ma che ha rappresentato un altro tassello importante di un progetto nel quale non sono mai stati lesinati investimenti, risorse e tempo da parte della famiglia D'Agostino che ha oramai assimilato bene la cultura sportiva ma che vuole sostituire la parola sconfitta con vittoria.