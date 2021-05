Prima sfida play off per l'Avellino al Palermo, malore per Di Somma

I calciatori dell’Avellino sono partiti per Palermo. Nel capoluogo siciliano domani la prima sfida della fase nazionale dei play off di serie C. Il ritorno in Irpinia il prossimo 26 maggio al Partenio-Lombardi.

Il mister dei lupi Piero Braglia punta subito al risultato pieno contro i rosanero. Paura prima della partenza per il direttore sportivo dei biancoverdi, Salvatore Di Somma, che ha avvertito un malore.

E’ stato sottoposto ad accertamenti presso la clinica Montevergine di Mercogliano. Gli approfondimenti diagnostici non hanno riscontrato problemi. Il ds sarà regolarmente a Palermo per seguire la truppa avellinese. In Irpinia già da giorni è febbre da play off.