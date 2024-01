Quando si insegue un avversario il rischio più grande che si corre è quello di inciampare e perdere terreno. Il classico incidente di percorso in cui è lunedì sera incappato l'Avellino di Michele Pazienza. La caduta, alquanto rovinosa, ha probabilmente compromesso quanto di buono Sgarbi e compagni erano riusciti a fare negli ultimi quattro mesi dando, almeno in due occasioni, l'illusione di essere arrivati a due passi dalla vetta.

Dopo aver sciupato nello scontro diretto contro le vespe la possibilità di far sentire il fiato sul collo alla capolista, invece, contro il Sorrento i biancoverdi sono riusciti nell'impresa di fare addirittura peggio perdendo contro un avversario in inferiorità numerica dal 20esimo del primo tempo. Analisi del match a parte, il dato statistico di un Avellino che in casa non vince dallo scorso 25 ottobre fotografa meglio di qualsiasi argomentazione le difficoltà di un gruppo tanto autoritario in trasferta (8 vittorie in 11 gare), quanto deficitario, impacciato e fragile al Partenio Lombardi (3 vittorie, 3 sconfitte e 7 pareggi).

Due facce dello stesso Avellino che, a 15 gare dalla fine della regular season, ha contro il Sorrento compromesso la sua stagione rendendo la rincorsa disperata, ma non impossibile perché riuscita, nel 2016/17, alla Cremonese di Tesser contro l'Alessandria di Marconi e Braglia che, alla 23esima giornata, avevano esattamente 7 punti di vantaggio.

Recuperare otto punti all'antagonista Juve Stabia, sebbene in un girone equilibrato in cui Benevento e Picerno non mollano di un centimetro, appare comunque difficile anche perché i lupi hanno perso più di un quarto delle gare disputate (6 su 23). In pratica hanno già eguagliato lo stesso bonus negativo che servì a Rastelli nel 2013 per trionfare a Catanzaro ma, in quell'annata magica, la sesta sconfitta arrivò solo all'ultima giornata contro il Pisa in un Partenio in festa.

Partenio Lombardi che adesso, anche per colpa di «quell'aspetto emotivo» a cui ha fatto riferimento Perinetti, è diventato il primo nemico. Paradosso difficile da digerire che rischia di vanificare le imprese esterne che questa squadra, dimostrando di avere dei valori, è riuscita a realizzare in campi caldi come Catania, Benevento, Crotone e Foggia. Difetto strutturale o emotivo che in questa sessione di mercato invernale si è cercato di correggere con gli innesti del frizzante De Cristofaro, per adesso di gran lunga sopra la sufficienza, e dei non ancora pronti Liotti e Llano.

Chi invece come Frascatore, D'Ausilio e Rocca è in condizione non ha avuto nemmeno il tempo di esordire contro il Sorrento in una gara dove pure a Pazienza la ciambella non è riuscita con il buco. Chiamato a sua volta a inventarsi qualcosa di diverso, l'allenatore di San Severo aveva inizialmente azzardato la mossa di escludere Palmiero posizionando Armellino e De Cristofaro davanti alla difesa con l'avanzamento, sulla linea di Sgarbi, di un redivivo Varela. Una doppia mossa che fino all'espulsione di Blondett aveva prodotto effetti più che positivi anche perché il Sorrento aveva accettato la sfida a viso aperto. Scenario mutato come d'incanto quando i costieri sono rimasti in dieci e hanno alzato la muraglia costiera contro cui l'Avellino è andato a sbattere con Tito e Ricciardi, non più liberi di salire e scendere lungo la corsia, apparsi impacciati mentre Sgarbi, chiamato a fare l'esterno a sinistra, la seconda punta e il tornante a destra, a mezz'ora dalla fine è praticamente uscito mentalmente dall'incontro. Concause di una crisi di rigetto che vanno corrette in maniera immediata se si intende provare a realizzare l'impresa o, quanto meno, arrivare il più in alto possibile.

Rialzarsi e ripartire di slancio, pertanto, è l'imperativo categorico in vista di Monopoli dove, solo vincendo, si potrà provare ad allontanare le ripercussioni negative che per adesso hanno inciso sulla classifica, sul morale, nell'autostima dei singoli, nella gestione del gruppo e nel rapporto con la tifoseria, incrinatisi per la prima volta in stagione.