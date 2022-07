Avellino, la promessa di Taurino: «Arriveranno giocatori importanti»

L'attesa è finita. Ieri lo start ufficiale alla stagione agonistica 2022/2023, che vedrà impegnato l'Avellino nel campionato di serie C. Il ritiro di Mercogliano è stato seguito da quasi trecento tifosi, rigorosamente rivestiti di vessilli biancoverdi.

Tantissimi hanno riempito il Mercogliano Stadium e c'è stato un gran da fare anche per le forze dell'ordine, pronte a smistare il traffico. La cittadina a risposto presente, su questo non c'erano dubbi ed anche il terreno di gioco pare aver superato il primo esame. I lavori in cui si è cimentata l'amministrazione comunale del sindaco Vittorio D'Alessio hanno avuto esito positivo. Al primo giorno di lavoro a salutare la squadra anche il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa. Arrivato ad allenamento iniziato, ha salutato qualche tifoso e poi è immediatamente andato a portare il suo in bocca al lupo alla dirigenza irpina rappresentata da Giovanni D'Agostino e dal diesse Enzo De Vito. Volti sorridenti e distesi da parte di tutti i presenti. Soddisfatto l'Avellino, soddisfatti i tifosi, che possono ammirare da vicino gli allenamenti ed i neo giocatori. L'attenzione, inevitabilmente, si è soffermata sulla squadra, che è scesa in campo tutta insieme. Il gruppo è stato guidato da mister Taurino, che ha tenuto il suo primo cerchio e il discorso ai giocatori presenti.

Ci sono stati dei timidi applausi, ma c'è fiducia attorno al nuovo progetto. Qualche tifoso non ha mancato di beccare l'indesiderato Aloi. Dell'attuale rosa non fanno parte per il momento Andrea Sbraga, Gennaro Scognamiglio, Daniele Mignanelli, Alessandro Mastalli, Vincenzo Plescia, Riccardo Maniero. Questi giocatori non hanno completato il ciclo delle regolari visite mediche, questo secondo la comunicazione ufficiale della società. Nella realtà tutti dovrebbero presto vestire altre maglie.

Tra gli assenti anche Kanoute. Il calciatore senegalese nei giorni scorsi si è sottoposto ad un intervento alla spalla, per la rimozione di un perno di stabilizzazione precedentemente fissato. I tempi di recupero sono stimati in 7-10 giorni. A completare l'organico, al fine di rendere gli allenamenti competitivi, sono aggregati alla prima squadra i seguenti calciatori appartenenti al settore giovanile: Luca Stanzione difensore centrale del 2004, Donato Solaro difensore centrale del 2006, Leo Di Martino del 2005 centrocampista esterno, Sabino Sole centrocampista centrale del 2006 e Mattia Tarcinale attaccante del 2004.

Nel primo allenamento dell'anno c'è stato tanto lavoro di riattivazione muscolare, con la squadra divisa in gruppi. I giocatori hanno lavorato con e senza palla agli ordini dei preparatori atletici, che saranno assoluti protagonisti di questa prima parte della stagione. L'attenzione si è soffermata sui neo arrivati. Gli occhi degli addetti ai lavori si sono riversati soprattutto sui numerosi giovani che costituiscono la rosa creata da De Vito e Roberto Taurino. Intriga, più degli altri, il gioiellino Lorenzo Moretti. Il difensore prelevato dall'Inter è chiamato a fare un step in avanti. Su di lui tante aspettative, del resto l'Avellino si è esposto firmando un contratto triennale. A seguirlo, a distanza è anche l'Inter, con cui ha iniziato la preparazione. Ma sono tanti i ragazzi interessanti, tra questi c'è anche l'esterno d'attacco Guadagni prelevato dalla Paganese. Oggi doppia seduta. Allenamento mattutino alle 9.30 e alle 17.30.