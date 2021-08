Avellino pronto per la "prima" con il Campobasso: preso Micovschi

Entusiasmo alle stelle per i tifosi dell'Avellino in vista del debutto di domenica in campionato contro il Campobasso in casa. Successo per la prevendita dei tagliandi. Intanto, i lupi hanno preso a titolo ​definitivo dal Genoa, le prestazioni sportive del calciatore Claudiu Micovschi. Nato ad Oradea (Romania) il 19 maggio 1999, l’esterno è cresciuto nelle giovanili del Genoa. Per lui si tratta di un ritorno dopo aver indossato il biancoverde nella stagione 2019/2020 collezionando tra campionato, coppa italia di serie c e playoff 35 presenze, 5 gol e 7 assist. Nella seconda parte della scorsa stagione ha indossato la maglia della Reggina, in serie B, mettendo a referto 7 presenze. Micovschi ha firmato un contratto che lo legherà al club irpino fino al 30 giugno 2024