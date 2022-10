Avellino, Rastelli ha messo le ali: decisiva la scelta di adattarsi alla rosa

Alla fine della partita era stanco come se l'avesse giocata. Massimo Rastelli si è ripreso l'Avellino. L'Avellino si è ripreso grazie a Massimo Rastelli.

Lo spazio di una seduta pomeridiana e di una di rifinitura per preparare la trasferta contro la Virtus Francavilla sono bastati all'allenatore. Ovviamente per trasmettere alla squadra quale fosse l'atteggiamento con cui scendere in campo più dei concetti di gioco. L'approccio alla partita è stato perfetto in termini di intensità, ritmo e cattiveria agonistica. Lo 0-2 al 18', confezionato nell'arco di 4 minuti dal tandem Illanes-Trotta, la naturale conseguenza della concentrazione ritrovata d'improvviso, e forse non per caso, dopo l'esonero di Roberto Taurino. Rastelli ha avuto modo di osservare per la prima volta da bordocampo i pregi e i difetti della rosa ereditata. Non da zona playout, come è in fondo sempre parso evidente, ma con lacune che solo il lavoro e il mercato di gennaio, tanto per iniziare, potranno colmare.



Rastelli ha intanto scelto una strada maestra. Stop alle rifondazioni, alle rivoluzioni. Si cambierà, sì, ma gradualmente. La priorità è valorizzare al massimo gli interpreti attualmente in organico. È chiaro e comprensibile il rammarico, che viaggia sottotraccia, per non aver avuto la possibilità di costruire il suo Avellino fin dalla scorsa estate, quando fu sondato e mollato anche per ragioni di carattere economico, ma è andata come è andata e non resta che guardare avanti. È il momento di capire su chi si può puntare, di imprimere il proprio marchio ma senza stravolgere. Perché è grazie alla continuità che si formano i gruppi vincenti. Più si gioca insieme, più aumenta l'intesa, più vengono oleati i meccanismi e rodati i sincronismi. Si riparte, dunque, dai 3 preziosi punti conquistati alla Nuovarredo Arena e dal materiale umano ha in magazzino, senza mirare all'ennesimo via vai di giocatori che finora, nella gestione D'Agostino, non ha fatto altro che impedire all'Avellino di trovare una vera identità. Non sarà la squadra ad adattarsi a Rastelli, ma Rastelli a valutare il miglior modo possibile per far collimare la propria filosofia calcistica ai calciatori su cui ora può contare.



La più evidente dimostrazione di questo concetto, semplice ma tutt'altro che banale, è racchiusa nel 4-3-2-1 per cui Rastelli ha optato in Puglia. È folta la schiera di esterni di attacco che l'Avellino ha a disposizione, dato che sono stati operati acquisti in ottica 3-4-3 e andare dritti sull'adozione degli amati 3-5-2 o 4-3-1-2 avrebbe voluto dire tagliarli fuori dai giochi a monte. Ponendo il presupposto per una potenziale serie di nuovi malumori nello spogliatoio e l'ennesimo caos tra entrate e uscite future. Ed ecco, allora, che al sagace desiderio di non lasciare isolata la punta centrale è corrisposta l'idea di far supportare Murano da Russo e Trotta. Impiegato a sorpresa sulla trequarti, a destra, tanto da ingannare gli occhi meno attenti che hanno percepito l'Avellino schierato col 4-3-3; giocando fronte e non spalle alla porta, il bomber che sfiorò la A con Rastelli nel 2015 ha avuto più libertà d'azione, la possibilità di rientrare sul sinistro e calciare. Come accaduto in occasione del gol del momentaneo vantaggio.



Ceccarelli, Micovschi e Di Gaudio potrebbero giovarsi, non meno dei compagni di squadra, di questa soluzione, che profuma di giusto compromesso tra il volere e il potere. Il fantasista palermitano piace eccome a Rastelli che, d'altronde, come tutti, non me scopre oggi il talento e la classe. Il tecnico è però consapevole del fatto che vada gestito al meglio dal punto di vista fisico. Magari consolidandolo nel ruolo di scheggia impazzita negli spezzoni finali di gara. Il tutto in attesa di capire se, a prescindere dagli acciacchi, ci sarà margine per recuperare il rapporto con Kanoute o si continuerà il percorso da separati in casa, causa mancato rinnovo.



C'è, di certo, molto da lavorare sul filtro del centrocampo che, non entrando in azione, rischia di creare paurose sbandate in difesa. Il recupero di Matera rappresenterà, in tal senso, una delle chiavi. Punta forte, Rastelli, anche sulla voglia di riscatto. Ne ha da vendere Forte, che dalla prossima partita sarà reintegrato e si giocherà una maglia da titolare con Marcone. Sta per iniziare un'altra settimana di studio per il tecnico, che ha atteso il rientro del presidente D'Agostino da un viaggio di lavoro per essere presentato a stampa e tifosi. Lui, che non ha in fondo bisogno di presentazioni. E lo ha già parzialmente ricordato.