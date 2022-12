Quarto risultato di fila utile e quarta vittoria interna, seppur di misura, firmata da Gambale che usa la testa e non un arto basso, siglando un gol (terzo sigillo personale) utile all'Avellino di Massimo Rastelli per agganciare la scalata play off (aspettando Foggia-Catanzaro di stasera), obiettivo utile per salvare una stagione al momento deludente e che finalmente pare si sta incanalando lungo la rotta giusta.

APPROFONDIMENTI Juve Stabia-Messina 3-0 Potenza-Giugliano 1-1 Crotone-Gelbison 1-1

«Sì, missione compiuta ammette Rastelli -; è stata una vittoria meritata dopo la prima mezz'ora in cui sicuramente abbiamo faticato un po' per prendere le distanze, avendo preparato la gara pensando che loro si schieravano col rombo e quindi abbiamo fatto un po' fatica a leggere le situazioni nel prenderli alti e nelle ripartenze, ma siamo stati comunque bravi a chiudere ed anche un po' fortunati ammette con lealtà ed obiettività il tecnico -. Dopo il gol ci siamo comunque distesi, e preso la gara in mano: ci è mancato solo il colpo del ko, rischiando, perchè nel finale può succedere di tutto. Ho fatto i complimenti alla squadra, come pure il presidente ed il direttore: era doveroso dopo una settimana difficile con una serie di problematiche legate alle condizioni di diversi calciatori (Casarini si era allenato in palestra dopo l'influenza che ha colpito anche Russo e Garetto; Trotta aveva un fastidio all'adduttore, ma ha disputato un ottimo secondo tempo: gli è mancato solo il gol; ottima gara anche per Murano e per Franco, sono contento anche per Gambale che sta facendo molto bene), perché si giocava a porte chiuse, eccetera. Ma i ragazzi sono andati oltre i loro limiti ed oggi non è stato semplice contro un avversario che può mettere in difficoltà chiunque, che ha creato diverse occasioni e che ci ha visto anche rischiare un po', ma ora archiviamo questa gara, sapendo che era importante conquistare i tre punti, obiettivo che ci prefiggiamo ad ogni gara: peccato che quella di oggi non ha avuto il calore e la spinta dei nostri tifosi. Ovviamente soddisfatto Diego Gambale, quarta partita di fila e terzo gol di testa. Avellino fa parte della mia crescita, ovviamente un calciatore vuole sempre migliorarsi; da quando è arrivato il mister è scattato qualcosa in me che prima forse non c'era per motivi vari, ora sono contento che mi sia stata data fiducia e voglio ripagarla, naturalmente gol e prestazioni aiutano il morale ma ora penso già alla gara di domenica con il Monterosi».