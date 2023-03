Quando si cerca la soluzione a un problema, il pensiero assillante rischia di diventare qualcosa di più di un semplice grattacapo.

Nel caso di Massimo Rastelli, di nuovo alle prese con il rebus modulo per far uscire il suo Avellino dal tunnel della crisi, la riflessione interiore si è ormai trasformata in una sorta di tormento. Un pensiero fisso, quasi istintivo, che spinge spesso l'interessato ad agire addirittura meccanicamente o per inerzia. Un po' come quando ti ritrovi con il cubo di Rubik tra le mani e provi a individuare gli algoritmi esatti per colorare le sei facciate in maniera omogenea. Non essendo l'Avellino un giocattolo di cui abusare, però, per l'allenatore biancoverde la ricerca del modulo giusto e degli uomini più in forma da spedire in campo al Ceravolo sono decisioni altamente rischiose, soprattutto dopo tre sconfitte consecutive caratterizzate da prove altalenanti.

Chiamato ad intervenire sia sui singoli che sul correttivo, Rastelli si è da ieri rinchiuso nel bunker del Partenio Lombardi per preparare i suoi ragazzi alla sfida, quasi impossibile, contro il Catanzaro dei record. Un avversario che fa tremare i polsi non solo perché ha vinto tutte e quindici le gare interne quanto per il modo in cui ha asfaltato le antagoniste. La certificazione è nei 51 gol rifilati e degli appena 4 subiti al Ceravolo.

Un campanello d'allarme che espone i biancoverdi al rischio di una goleada come quella subita il 19 febbraio scorso dal Monopoli nell'ultima partita che Iemmello e compagni hanno disputato davanti al loro pubblico e conclusa con un tennistico 6 a 0. Chiamato a pensare positivo, però, Rastelli sta provando in queste ore a risollevare l'autostima della sua squadra che nelle precedenti due sfide ai calabresi di Vivarini non ha mai perso impattando per 2 a 2 in Irpinia e 3 a 3 in coppa Italia in trasferta prima di essere battuta ai rigori. Due precedenti su cui l'allenatore di Pompei sta provando a costruire anche tatticamente l'Avellino dovrà affrontare la capolista.

A tal proposito, facendo tesoro di quanto fatto dalla squadra nel secondo tempo contro il Francavilla, si profila una rivisitazione del modulo che potrebbe sfociare in un 4-2-3-1 più abbottonato in fase di non possesso anche se ci sono alcuni calciatori come Trotta e Casarini che preoccupano per l'eccessivo affaticamento accusato in questi giorni. Attaccante e centrocampista pure ieri non si sono allenati per precauzione ma oggi dovrebbero tornare in gruppo dove ieri ha rimesso piede Antonino Di Gaudio.

L'idea, salvo forfait inaspettati, è quella di confermare Casarini e Matera davanti alla difesa a quattro ma anche di coprire la fascia destra con Mazzocco, in netto vantaggio su D'Angelo, e la sinistra con Russo. Trotta, invece, andrebbe ad agire da seconda punta alle spalle di Marconi. Ipotesi che sta prendendo corpo con il passare delle ore al pari dell'esclusione iniziale di Santo D'Angelo che da qualche settimana avverte un fisiologico calo di forma. Il centrocampista palermitano, sabato scorso, è stato sostituito ad inizio ripresa anche per il contraccolpo psicologico avvertito dopo il calcio di rigore sbagliato. Quasi una rarità per uno specialista come lui che, sempre con la maglia dell'Avellino, nelle precedenti sette occasioni in cui si era presentato dal dischetto aveva fallito la realizzazione solo nella trasferta dell'ottobre del 2021 a Viterbo quando, due mesi prima di trasferirsi alla Reggiana e nel bel mezzo del suo tira e molla per il rinnovo del contratto, si fece intercettare la conclusione da Borghetto. Probabile pertanto che D'Angelo possa venir utile a gara in corso, al pari di Maisto, salvo forfait del diffidato Casarini.

Da ieri, infine, sul circuito Go2 e i punti autorizzati sono stati messi in vendita i biglietti per il settore ospiti del Ceravolo al prezzo di 12 euro più i diritti di prevendita.