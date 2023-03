Scavando tra i numeri della crisi di un mese nero come la pece, a togliere il sonno a Massimo Rastelli non sono soltanto i 10 gol incassati in appena quattro gare.

Un'imbarcata clamorosa che ha rovinato la media stagionale di un pacchetto arretrato, per la verità, mai convincente. Quello che è sempre stato il tallone d'Achille di questa stagione, tuttavia, almeno fino alla sfida contro il Crotone è stato abbastanza coperto dalla compensazione dei gol realizzati.

Con l'approdo di Michele Marconi, in particolare, in appena due sfide erano arrivate ben sette marcature, distribuite tra le 4 rifilate al Potenza e le 3 ai calabresi. Roba da far stropicciare gli occhi ai tifosi e far decollare una serie di voli pindarici che si sono già schiantati al suolo nelle successive quattro sfide.

Nelle quattro gare perse consecutivamente dai biancoverdi, infatti, l'attacco si è praticamente inceppato facendo esultare, inutilmente, i sostenitori irpini solo a Cerignola con Russo e a Catanzaro con l'ex bomber del Sudtirol.

Due vantaggi intrisi di illusione che hanno fatto precipitare l'attacco irpino nella speciale classifica dei gol fatti verso le ultime posizioni. Peggio dei lupi, con 32 reti complessive dopo 30 partite, hanno fatto solo Latina, Messina e Viterbese con 28, Juve Stabia con 26, Gelbison con 23, Taranto con 20 e Fidelis Andria con 19. Numeri in rosso che fanno riflettere soprattutto in previsione delle tre gare consecutive da disputare al Partenio Lombardi dove, paradossalmente, la squadra di Massimo Rastelli è rimasta a secco sia contro la Viterbese che la Virtus Francavilla.

Due sfide affrontate con moduli diversi e calciatori spostati come pedina sulla dama a seconda dell'esigenza. Il tridente titolare, composto da Russo, capocannoniere con 6 gol, e Trotta, 5 sigilli di cui 3 su rigore, alle spalle di Marconi, 3 marcature in 6 match disputati, è stato spesso scomposto.

L'esempio più eclatante, nella girandola di tentativi tattici per trovare la soluzione, è legato alla posizione di Raffaele Russo.

Il cannoniere principe dei lupi a Potenza e Cerignola, dove ha segnato i suoi ultimi gol, ha giocato in tandem con Trotta a ridosso di Marconi. Diversamente contro la Viterbese, il Francavilla e a Catanzaro si è ritrovato ad agire da esterno sinistro, quinto di destra e seconda punta. Tre ruoli interpretati sempre con grande impegno e profitto a conferma di quanto affermato dal tecnico di Pompei: «Uno come Russo- disse alla vigilia della sfida contro il Francavilla- può fare qualsiasi ruolo». Tutto vero perché anche da terzino destro l'ex Messina non ha sfigurato. Contemporaneamente, però, la sua assenza si è sentita eccome sia in zona gol che in termini di assist. Un bel grattacapo per Rastelli che sta da giorni sfogliando la margherita analizzando i vantaggi e svantaggi del 3-5-2 e del 4-3-2-1.

Due schieramenti che in questa fase, senza Kanoute, Auriletto, Aya e Dall'Oglio, hanno accorciato di molto la coperta in tutti i reparti. Domenica, pertanto, la posizione di Russo, in caso di 3-5-2, potrebbe oscillare tra quella di spalla di Marconi o nuovamente di esterno basso a destra.

Nel 4-3-2-1, invece, l'ex Messina e lo stesso Trotta avrebbero sicuramente maggior possibilità di collaborare con Marconi.

Nel frattempo le prime squadre e i settori giovanili di Avellino e Recanatese si sono rese protagoniste del quarto appuntamento con l'Integrity Tour 2022/23. Si tratta di un progetto, nato dalla collaborazione tra Lega Pro e Sportradar AG, che intende contrastare il fenomeno del match fixing fornendo agli atleti tutte le informazioni utili e gli strumenti per difendersi dalle frodi sportive. La prima squadra dell'Avellino, guidata da mister Rastelli, e tutti i ragazzi delle giovanili, con i rispettivi staff tecnici, si sono radunati al "Bel Sito Hotel" dove hanno ascoltato l'interessante lezione.