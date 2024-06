Costruire il futuro dell'Avellino senza perdere tempo. Una serie di scadenze sono immediate e gli errori del passato hanno insegnato, eccome, qualcosa. Prima di tutto l' iscrizione alla prossima stagione: domani scade il termine ultimo per le quattro squadre arrivate alla semifinale playoff di Lega Pro tra cui anche il club biancoverde.

Il segretario sportivo Tommaso Aloisi non si è fatto certo trovare sorpreso, ma sta lavorando già da diverse settimane per preparare documenti e compilare tutti gli adempimenti previsti. E poi c'è il ritiro per il quale la macchina organizzativa è già partita: tra martedì e mercoledì scorso l'addetto stampa Alfonso d'Acierno e il team manager Antonio Moscaritolo hanno visionato diverse strutture tra cui Cascia, Roccaporena e Abadia San Salvatore c'è anche San Gregorio Magno, in provincia di Salerno e a 85 chilometri da Avellino, che sembra essere la location più quotata, almeno nelle ultime ore.

Il comune è situato a 500 metri di altitudine e il complesso sportivo è attrezzato con un campo regolamentare in erba naturale, spogliatoi, servizi, tribuna coperta, una palestra e una struttura alberghiera con oltre 60 posti letto e spazi comuni. Non a caso negli anni scorsi ha ospitato il Palermo, la Cavese e diverse società dilettantistiche e per questo ora ci sono anche altri club, almeno cinque, che sarebbero interessati a San Gregorio Magno ma il presidente D'Agostino sembra destinato a spuntarla.



La partenza per il ritiro è fissata intorno al dieci luglio perché tra il tre e il quattro agosto, la data ufficiale ancora non è stata comunicata, c'è il primo appuntamento ufficiale con il ritorno nella Coppa Italia che conta contro la Juve Stabia. La domanda lecita è chi sarà alla guida della squadra biancoverde? Colpi di scena all'orizzonte non sembrano essercene. Se il presidente non ha ancora incontrato Michele Pazienza e Giorgio Perinetti, che tranne una giornata a Roma non si è mai mosso dall'hotel Bel Sito di Manocalzati, è solo per motivi elettorali e per mancanza di tempo e lucidità nelle analisi calcistiche. Tra lunedì e martedì quando i giochi saranno chiari e i risultati delle Europee arrivati, D'Agostino si siederà al tavolo con tecnico (per il quale si è timidamente fatto avanti il Pescara che però nelle ultime ore chiuderà per uno tra Tesser e Baldini) e direttore prima di tutto per analizzare quello che non è andato nella scorsa stagione, poi per pianificare il futuro.

Improbabile che ci siano rivoluzioni, su questo l'imprenditore di Montefalcione è stato già chiaro prima degli spareggi promozione, realistico immaginare che si sfoltirà la rosa eliminando i giocatori che non rientrano più nei piani, puntando su elementi che risulteranno più funzionali al progetto ambizioso. Una volta riconfermati Pazienza e Perinetti, D'Agostino convocherà una conferenza stampa con i giornalisti e subito dopo, con il quadro più chiaro e definito, si aprirà la campagna abbonamenti che in realtà è già pronta.

Non mancheranno come sempre riduzioni per donne, over 65 e under, proprio come quelli della scorsa stagione che hanno avuto un buon successo e riscontro. Nel pomeriggio intanto, con fischio di inizio alle 17.30, allo stadio dei Marmi di Carrara sarà emesso l'ultimo verdetto della stagione con la promozione in serie B di Carrarese o Vicenza. Davanti a circa 4600 spettatori, di cui 850 di fede biancorossa, dopo il pareggio a reti bianche dell'andata disputata al Menti, la squadra di Antonio Calabro, che in semifinale ha eliminato il Benevento, e quella di Stefano Vecchi, che ha avuto la meglio sull'Avellino, avranno entrambe l'obbligo di vincere. Particolarmente rimaneggiati gli ospiti che dovranno fare a meno di Golemic, Ronaldo, Cavion, Rolfini, Tronchin mentre l'attaccante Ferrari proverà a stringere i denti. Al completo, invece, la formazione di Calabro.