Il tempo è prezioso e sprecarlo è un peccato, soprattutto quando si potrebbe utilizzarlo in modo utile, per programmare, costruire, pianificare il futuro. In casa Us Avellino il tempo al momento resta sospeso e incerto.

Il silenzio stampa, cominciato subito dopo l'ultima partita di campionato con il Monterosi, prosegue eccome, nonostante il 3 maggio sia stato superato da un pezzo. Nessuno parla, nessuno fa comprendere lo stato delle cose, nessuno indica la strada.

Ieri è arrivato solo uno scarno comunicato che annuncia l'allenamento congiunto tra la squadra di Rastelli ed il Crotone, allo stadio Scida, per venerdì mattina alle 10,45, a porte chiuse.

Notizia che era già stata ampiamente confermata nei giorni scorsi dalla formazione calabrese, la quale ha bisogno di benzina nelle gambe in attesa di giocare i play off, e che, a questo punto, non si poteva certo continuare ad omettere in Irpinia.

Ernesto Salvini così ne ha approfittato per parlare ai calciatori, in mattinata dopo il consueto allenamento del Partenio Lombardi. Il direttore generale in pectore ha sottolineato, pur non essendone di certo entusiasta, la necessità di rispettare gli impegni presi già da tempo con il Crotone, come è giusto fare soprattutto quando si è professionisti e sotto contratto. Contratto che lui stesso non ha ancora firmato.

Chi sarà convocato visto che al momento non sono più di tredici gli elementi della rosa a disposizione di Rastelli resta un enigma: in Calabria ci dovrebbero essere anche Longobardi, Di Martino, Nkosi e Fusco, il capocannoniere della Primavera con 15 gol. Le porte chiuse ed una comunicazione filtrata da parte del Crotone eviteranno, almeno si spera, all'Avellino di fare l'ennesima brutta figura.

Figura che in realtà era del tutto evitabile. Fino a quando non sarà messa la parola fine, resta naturalmente incerto il futuro di Massimo Rastelli: resta o va via? È quello che ci si chiede da tre lunghe settimane. Il primo incontro con Angelo e Giovanni D'Agostino avrebbe dovuto tenersi proprio il famoso 3 maggio, giorno fissato per la ripresa degli allenamenti e annunciato nella nota stampa post- Monterosi, quasi come un momento cruciale per il domani dei lupi. La tragica scomparsa della giovane Maria Antonietta a Montefalcione, altri impegni sopraggiunti del presidente e poi l'arrivo di Salvini hanno fatto slittare tutto, a quando non si sa. Perché se venerdì c'è il test in Calabria e poi la pausa degli allenamenti per il weekend, non è da escludere che il confronto si tenga all'inizio della prossima settimana, quando è ipotizzabile che ci sia anche la famosa conferenza con i giornalisti nella quale i D'Agostino dovranno, una volta per tutte, fare un bilancio del recente disastroso passato e Salvini indicare le strategie future, a cominciare proprio dal destino del tecnico.

Il diggì in pectore e la proprietà nella serata di lunedì si sarebbero incontrati a Montefalcione, lontani da occhi indiscreti, per fare il punto sullo stato dell'arte. Ci sarà anche un nuovo diesse, vedi Christian Botturi impegnato con la Pro Sesto, e chissà magari anche un nuovo allenatore, casomai ora impegnato nei play off? Tutti interrogativi che cercano una risposta. Come di risposte ne cercano gli stessi calciatori che non sanno che ne sarà del loro futuro. Se dagli errori dunque si impara, per ora l'impressione è che nulla sia cambiato, l'augurio che si fanno i tifosi però è quello di poter avere qualche spiegazione, di sapere obiettivi e budget per il campionato che verrà. I protagonisti li conosce solo D'Agostino che è chiamato ad andare avanti forte delle sue idee, consapevole che si migliora e si cresce solo se si costruisce un rapporto di chiarezza e di fiducia con tutti i protagonisti di un progetto che ne dovranno far parte.