Non più una, ma addirittura due ciliegine. La torta biancoverde, preparata con cura per oltre due mesi da Giorgio Perinetti e i suoi collaboratori Luigi Condò e Pierfrancesco Strano, è pronta per essere servita al tavolo del campionato. Ad una settimana dall'esordio casalingo contro il Latina, il direttore dell'area tecnica ha ieri ottenuto due bonus (extra budget) dal presidente Angelo D'Agostino.

Il patron, messo davanti alla scelta di dover piazzare la famigerata ciliegina a centrocampo o in attacco, non ha badato a spese togliendo tutti dall'imbarazzo.

Dopo i recenti acquisti di Cionek e Rigione, ex capitani di Reggina e Cosenza, nonché quello dell'emergente Sannipoli dal Latina, la triade ha definito l'arrivo in biancoverde di Gabriele Gori, 24enne attaccante prelevato dalla Fiorentina, e del centrocampista Marco Armellino, di dieci anni più anziano proveniente dal Modena.

Due colpi roboanti destinati ad incidere pure sulla campagna abbonamenti che è stata protratta fino a venerdì. Due acquisti di spessore che alzano notevolmente il valore qualitativo della squadra biancoverde.

Gabriele Gori, di rientro dal prestito alla Reggina, si stava in questi giorni allenando lontano dal Viola Park in attesa di sistemazione. Stanco di essere sballottato in giro per l'Italia in prestito, il fidanzato di Sara Bergomi (la figlia di Giuseppe, eroe al mundial di Spagna 82) è stato convinto da Giorgio Perinetti a siglare un triennale con i lupi.

Un lavoro ai fianchi che ha permesso all'Avellino di sbaragliare una folta concorrenza con in testa il Perugia. Con quasi cento presenze in cadetteria, Gori era tra gli attaccanti più ambiti delle due serie minori anche perché ancora giovane. Sebbene negli ultimi anni abbia segnato poco, 8 reti in tutto tra Cosenza e Reggio Calabria, Gori è principalmente un attaccante centrale che ama svariare su tutto il fronte offensivo. Abile nel destreggiarsi spalle alla porta, l'ex viola è dotato di una buona velocità che lo spinge spesso a cercare la profondità. Cresciuto nella Sestese, la squadra del suo paese, Sesto Fiorentino, il 24enne ex reggino ha fatto la trafila nella Fiorentina giocando anche nelle under della nazionale italiana. Come preannunciato nei giorni scorsi, per entrare a far parte della batteria degli attaccanti biancoverdi prenderà il posto di Marcello Trotta. L'ex Frosinone, tuttora sulla strada del completo recupero fisico, ha nelle ultime ore iniziato a parlare in maniera più concreta sia con la Triestina di Attilio Tesser, suo estimatore dai tempi di Avellino, che con la Casertana.

Il ritorno nella sua terra di origine sarà valutato attentamente dopo la sentenza del Consiglio di Stato di martedì prossimo. In mediana, invece, a far posto a Marco Armellino dovrà essere uno tra Francesco Maisto, che potrebbe finire in prestito, o Davide Mazzocco, che potrebbe essere messo fuori lista fino a gennaio anche per consentirgli di recuperare la condizione senza fretta. Per Antonio Matera si fa, invece, insistente la corte del Cerignola, in vantaggio sul Foggia.

Di certo con l'innesto dell'ex capitano del Modena, arrivato ieri sera in città, Massimo Rastelli non potrà più lamentarsi di avere una rosa con scarsa personalità. Il centrocampista di Vico Equense è uno specialista in promozioni e della Lega Pro. Nel campionato di terza serie Armellino, assistito dall'avvocato Maurizio De Rosa, è stato protagonista della vittoria finale con il Lecce (girone C), il Monza (girone A) e il Modena (raggruppamento B). Reduce da due anni importanti con la maglia dei canarini (31 presenze, 2 gol e 1 assist l'ultima stagione), Armellino ha siglato un biennale con i lupi nella speranza di calare il poker di promozioni dalla C già quest'anno. Salvo ulteriori sorprese, il mercato in entrata dovrebbe chiudersi così concentrando l'attenzione degli ultimi giorni sulle cessioni. In partenza, oltre a Trotta, ci sono Rizzo, sempre nel mirino dell'Ancona, Casarini, pressato dal Rimini, e Ramzi Aya, che potrebbe rescindere sul gong del mercato.