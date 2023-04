Lupi sconfitti anche dal Monterosi, salvi dai playout per miracolo

L’Avellino perde anche con il Monterosi e incassa la quarta sconfitta di fila. Lupi che evitano i playout soltanto grazie a Latina e Foggia che battono rispettivamente Fidelis Andria e Turris.

Squadra in silezio stampa, con una nota la società ha fatto sapere che nel considerare inopportuna ogni altra dichiarazione, scusandosi anticipatamente con gli organi di stampa, ha deciso di evitare ogni esposizione mediatica ai propri tessarati componenti il gruppo di lavoro della prima squadra.

Agli stessi, calciatori e staff tecnico compreso, è già stata comunicata la sospensione momentanea dell'attività agonistica che riprenderà nella giornata di mercoledì 3 maggio. Tale periodo sarà utile alla proprietà per cominciare in serenità a fare le giuste riflessioni, in virtù della futura programmazione."