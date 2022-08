Avellino, scoppia il caso Kanoute: l'attaccante vuole il rinnovo del contratto

L'Avellino sembrava aver individuato il suo re per l'attacco. Il diesse Enzo De Vito ha lavorato a fari spenti, dietro le quinte, nel tentativo di portare in Irpina un goleador con fame ed entusiasmo. Gli occhi del dirigente avellinese si sono posati su King Udoh. Centravanti dell'Olbia dotato di un ottimo fisico e dalla buona tecnica individuale, i lupi sono sembrati vicinissimi al giocatore. Di fatto l'accordo è stato trovato su tutto sia con gli isolani, sia con l'agenzia di rappresentanza. Al calciatore è stato proposto un contratto di durata triennale, un investimento di lungo periodo anche nell'ottica della patrimonializzare della società. Una mossa per il presente e per il futuro, perchè da una eventuale vendita del calciatore i lupi avrebbero potuto incassare una somma importante, utile a rimpinguare le casse delle società.

Nonostante l'entusiasmo iniziale, nel pomeriggio c'è stata una frenata. Il ragazzo avrebbe mostrato qualche perplessità e non sulla bontà della proposta tecnica, piuttosto perché avrebbe prevalso il desiderio di avvicinarsi a casa. Il tentennamento avrebbe permesso al Cesena di intromettersi nella trattativa. Non si offre un ingaggio più remunerativo, ma una possibilità geografica migliore. Reggio Emilia, dove vive la sua famiglia, è a pochi chilometri di distanza. L'affare con l'ex juventino, il calciatore è cresciuto nel settore giovanile bianconero, ha interrotto la realizzazione dell'intero castello messo in piedi da Enzo De Vito, che ieri al termine dell'allenamento ha tenuto un summit di mercato con l'allenatore Taurino e Giovanni D'Agostino. I tre appena hanno visto le telecamere sono rientrati negli spogliatoi, il tecnico è apparso piuttosto contrariato dagli ultimi eventi. Già, perché il rallentamento di Udoh ha prodotto un effetto a catena. Se Bernardotto andrà via certamente con il Cerignola, che è alla ricerca di un accordo con i lupi per cessione, Murano sarà costretto a restare. Il nome dell'attaccante dei lupi è stato strettamente legato all'arrivo del giocatore dell'Olbia.

L'ex perugino nelle scorse ore è stato cercato dal Cesena. I romagnoli cercano un elemento da affiancare ad Alexis Ferrante. I profili seguiti sono Murano ed Udoh. Ovviamente l'uno esclude l'altro. Con l'inserimento dei romagnoli su Udoh, l'Avellino sarebbe costretta a tenersi Murano. Il giocatore non ha mai convinto a pieno, ha un ingaggio oneroso e nonostante la scorsa settimana proprio il diesse lo avesse tolto dal mercato, c'è stata e c'è la possibilità di vederlo lontano dall'Irpinia. Ma le strade del calciomercato sono infinite e tutto può accadere. In un clima di totale frenesia ogni strada è plausibile come quella di Dardan Vuthaj. Allo stesso tempo si mantiene sempre vivo l'interesse per quel giocatore di esperienza e di categoria superiore. Tra i nomi più coinvolti nel valzer Luca Vido, ma soprattutto Adriano Montalto. L'ex Reggio Calabria piace molto all'Avellino, ma i biancoverdi non sono gli unici. La Reggiana di Aimo Diana sta pensando alla punta di Erice. Gli altri nominativi accostati ai lupi perdono peso, da Dionisi a Gliozzi, come anche Vano del Perugia richiesto da Rimini, Pro Vercelli e Viterbese, che segue anche Alessandro Marotta. Nella giornata di ieri è scoppiata la grana Kanoutè. Il giocatore ha qualche proposta, Cesena in prima fila. Come avevamo anticipato già alcune settimane fa, i lupi stanno tentando di tenere a bada i mugugni del senegalese non intenzionato ad iniziare la stagione con il contratto in scadenza. La dirigenza è stata chiara ed ha ribadito di essere disponibile al rinnovo, ma l'operazione è da fare in un altro momento. Kanoute è insoddisfatto e potrebbe monetizzare altrove. Ierinon si è allenato a parte. Non a caso l'Avellino si starebbe premunendo. Un contatto c'è stato con il classe 2001 Andrea Silipo. Calciatore in forza al Palermo, può giocare sul centrodestra, ma all'occorrenza anche dietro le punte.