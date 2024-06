Gli ultimi giorni di campagna elettorale sono ancora molto frenetici per Angelo D'Agostino, ieri impegnato a Napoli per le battute conclusive del lungo tour che lo ha portato in tutto il centro sud. Non c'è il tempo e la possibilità di pensare ad altro. Gli incontri e i faccia a faccia sono rimandati alla prossima settimana quando tutto sarà finito e l'attenzione e le energie saranno di nuovo concentrate sul calcio. In fondo il tempo per pianificare la nuova stagione e ripartire è molto meno di quanto si pensi.

APPROFONDIMENTI Benevento, voglia di riscatto Benevento, serve svolta da finale Casertana, si separano le strade con Degli Esposti

Ci sono scadenze da rispettare e una macchina organizzativa da far scattare. Per martedì prossimo è fissata la data ultima della iscrizione al prossimo campionato: nessun problema e nessun ostacolo all'orizzonte visto il lavoro come sempre efficiente e preciso del segretario generale Tommaso Aloisi che già da settimane è al lavoro per tutti i documenti e gli adempimenti necessari. Il ritorno nella Coppa Italia che conta è previsto ad inizio agosto, il tre o quattro (la data ufficiale ancora non è stata comunicata ndr) e dunque la partenza della preparazione va anticipata.

Al massimo entro il 10 luglio dovrà scattare l'operazione ritiro. Dove, è ancora da stabilire.

Palena, che era stata opzionata ma solo a voce dal club di D'Agostino, è stata prenotata dal Pescara dunque non ci sarà la possibilità di fare il bis, pensiero che non dispiaceva affatto ad addetti ai lavori e tifosi. Senza perdere tempo e senza scoraggiarsi già mercoledì scorso l'addetto stampa Alfonso d'Acierno e il team manager Antonio Moscaritolo si sono dati da fare e sono andati a visionare le sedi di Roccaraso, dove l'Avellino andò con Braglia nel 2021, Cascia (con Novellino nell'estate del 2017) ed un'altra località segreta che alla fine potrebbe essere quella prescelta.

Nella lista ci sono anche Abbadia San Salvatore, comune in provincia di Siena noto a Perinetti quando era dirigente del club toscano ma anche ai tifosi dell'Avellino più anziani, che lo ricordano come sede di ritiri nelle stagioni della serie A; e Fiuggi. Escluso Sturno dove si preparerà il Savoia di Salvatore Campilongo ma anche Montella perché sedi troppo vicine.

La proprietà infatti preferisce che la squadra sia più lontana dall'Irpinia per poter lavorare con la massima serenità e concentrazione. Quando i lupi torneranno dal ritiro prescelto non è escluso che si trasferiranno per qualche giorno a Venticano, come successo lo scorso anno a fine agosto.

Ieri pomeriggio, la società è dovuta intervenire anche per fare chiarezza in merito allo sponsor tecnico. Con una nota stampa diffusa ieri l'Avellino ha specificato che la Magma sarà ancora compagna di viaggio del club. «Magma in questi anni si legge nella nota- ha rappresentato un punto fermo del progetto messo in piedi dall'attuale proprietà e gode di un altro anno di contratto. È già partita e, quasi conclusa, la produzione e la consegna del materiale tecnico per la stagione 2024/2025. Non vediamo l'ora di mostrarvi tutte le novità e la meravigliosa maglia realizzata da Magma per l'U.S Avellino 1912».

Ieri i lupacchiotti di Raffaele Biancolino hanno svolto l'ultimo allenamento al Partenio Lombardi: una stagione sicuramente da incorniciare con la promozione in Primavera 2 ed il titolo di vice campione d'Italia "Dante Berretti" maturato dopo essere stata sconfitta per 2-1 dal Modena a Reggio Emilia. Tanti i talenti che si sono messi in mostra come il bomber Fusco, il centrocampista Mutanda, il difensore Susko perché in fondo il primo obiettivo del settore giovanile, il cui percorso è cominciato già da qualche anno, deve essere quello di far crescere e valorizzare giovani da poter lanciare in prima squadra.