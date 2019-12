L'Avellino s'impone per 3-1 in casa contro la Sicula Leonzio al termine di una gara rocambolesca grazie ai gol nel recupero di Albadoro e Alfageme. I due subentrati regalano i tre punti ai lupi irpini che con questo successo tornano ad affacciarsi in zona play-off. E' la terza vittoria di fila per i biancoverdi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA