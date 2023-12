Ancora congelato dal 2-0 a Picerno. Solo 0-0 contro la Turris. È rimasto deluso chi si aspettava che la marcia dell'Avellino riprendesse di slancio; chi si attendeva una squadra arrembante sin dalle prime battute di gioco, finanche confidando nella necessità di tenere il passo della capolista Juve Stabia vittoriosa sul Benevento, prossimo avversario in trasferta dei lupi: l'unico effetto garantito dal successo delle vespe è stato un aggravio di tensione rispetto a quella con cui c'era già da fare i conti per il bisogno di vincere dopo due sconfitte di fila. Il successo infrasettimanale in Coppa Italia di categoria, proprio contro la Juve Stabia, non è stato il viatico a un approccio risoluto a sufficienza perché a caratterizzare l'avvio di gara dei lupi è stata l'ormai classica frenesia. Prima del match toccante il minuto di raccoglimento in memoria della giovane figlia del direttore generale, Giorgio Perinetti.

Eppure i lupi hanno mostrato una smania controproducente che ha accompagnato l'Avellino soprattutto per il primo quarto d'ora, chiuso non per caso con una clamorosa traversa colpita da De Felice su cross liftato di Giannone. Pazienza in panchina ma non in campo tra i giocatori biancoverdi, desiderosi di dedicare 3 punti al direttore Perinetti, colpito dalla scomparsa di sua figlia Emanuela, ma così ansiosi di trovare il varco giusto per sbloccare il risultato dal perdere ancora una volta le giuste distanze in campo.

Un déjà vu di inizio stagione. La squadra capace di segnare gol a grappoli sciorinando un bel calcio, fatto di fraseggi nello stretto a tutta velocità, con una conduzione di palla fluida favorita da due, massimo tre tocchi, ha lasciato il posto a una attanagliata dalla paura di sbagliare, che si è spesso rifugiata dalle parti di Ghidotti per la mancanza di movimenti utili a suggerire la giocata giusta; preoccupata dal perdere il possesso. Eppure, le due migliori occasioni della prima frazione di gioco le hanno avute proprio Armellino e compagni. La prima l'ha clamorosamente sciupata Marconi spedendo alle stelle un tiro cross di Patierno a porta spalancata; la seconda l'ha fallita il vicecapocannoniere dello scorso girone C di Serie C con un colpo di testa forte ma telefonato su lob di Palmiero, che Fasolino ha tolto da sotto la traversa con un bel colpo di reni. Alla loro quarta partita da titolari in simultanea, Marconi e Patierno si sono confermati un tandem da zero reti.

La Turris, che prima del derby in Irpinia era la squadra ad aver subito più gol in avvio gara (8) e dal 31' al 45' inclusi recuperi (6, come il Messina), è riuscita così ad andare al riposo con la porta inviolata. Non si è ripreso da dove si era lasciato. Anzi. Anche nel secondo tempo è partita meglio la Turris, che ha evidenziato le titubanze della difesa irpina in cui sono rientrati Cionek e Rigione.

Da Messina il pacchetto arretrato non riusciva a essere disegnato con tre centrali di ruolo, ma non è bastato per evitare di correre due grossi pericoli firmati da De Felice, neutralizzato prima in uscita bassa e poi coi piedi da Ghidotti. Due sussulti hanno preceduto i primi tre cambi di Pazienza: Fasolino ha risposto "presente" su un tiro di Patierno e un'incornata di Marconi, di li a poco sostituito da Gori. Neppure stavolta i cambi hanno sortito gli effetti sperati perché Tito e Maisto al posto di Cionek e Lores Varela, con il conseguente arretramento di Cancellotti, non hanno propiziato l'effetto scacco matto al quale ci si era abituati.

Patierno ha scattato una fotografia della serata non trovando lo specchio della porta a tu per tu con Fasolino (ma il gioco era fermo per una posizione di fuorigioco), che ne ha successivamente disinnescato una zampata insidiosa. Senza, però, quella sana cattiveria del bomber di razza. Dai fischi per l'ingresso dell'ex Maniero si è passato a quelli dalla Curva successivi ai tre fischi finali. L'Avellino è tornato a muovere la classifica ma ha perso contatto dalla vetta: sono ora otto le lunghezze di ritardo dal primo posto e non basterà confidare nei passi falsi altrui per risalire la china in quella che rischia di tramutarsi in una nuova rincorsa. L'ennesima, che l'Avellino rischia di aver illuso di poter evitare.