Sorridente e rilassato per il 54esimo compleanno festeggiato ieri nella sua villa di Pompei, Massimo Rastelli rientrerà questa mattina ad Avellino per la ripresa della preparazione ma anche per tenere il primo vero summit di mercato. Alla presenza del direttore sportivo Enzo De Vito e dell'amministratore Giovanni D'Agostino, la triade proverà a limare innanzitutto la lista delle partenze. Un elenco abbastanza lungo con diversi nomi in bilico. Quello di Jacopo Murano, malgrado le smentite, è sicuramente il più dibattuto.

Titolare di altri due anni di contratto, l'ex Perugia non ha finora brillato (16 presenze e 1 rete). Per adesso su di lui si sono posati gli occhi di Potenza e Taranto con i lucani che ci stanno provando con maggiore insistenza ma avrebbero bisogno di un aiutino da parte dell'Avellino per corrispondergli il lauto ingaggio. Richiesta per il momento rispedita al mittente con decisione anche perché Rastelli, che nel girone di ritorno al canonico 4-3-3 potrebbe affiancare il 4-3-1-2 e rispolverare persino il suo vecchio 3-5-2, non vorrebbe affatto privarsene per provarlo nella sua vera posizione di seconda punta alternandolo con Marcello Trotta. Di conseguenza si prenderanno in considerazione solo offerte ritenute interessanti.

Non è affatto incedibile nemmeno Antonino Di Gaudio per il quale tuttavia mancano richieste mentre per Mamadou Kanoute, dopo il mancato rinnovo estivo, si vive una fase di stasi che soltanto l'agente del calciatore, l'avvocato Maurizio De Rosa, potrebbe modificare chiedendo la cessione. Difficile, tuttavia, che il senegalese si muova dall'Irpinia a differenza di Daniele Franco che Rastelli lascerà partire quando avrà avuto la certezza di avere a disposizione Luca Paganini. Il primo vero obiettivo del centrocampo, del resto, resta il centrocampista della Triestina. Ieri l'agente Battistini ha confermato il forte interesse dei lupi ma anche sottolineato che va convinta la Triestina. Novità in tal senso sono attese dal confronto tra le parti di questo fine settimana. Dovesse arrivare la fumata bianca, Daniele Franco potrebbe riprendere la strada di Torre del Greco per la felicità della dirigenza corallina che ieri ne ha persino prospettato il ritorno a Walter Novellino nell'incontro conclusosi con una fumata nera.

Nel frattempo tra i club che corteggiano maggiormente Enzo De Vito per le uscite c'è il Monterosi di Fabrizio Lucchesi che ha chiesto lumi su Claudiu Micovschi e Francesco Forte. In maniera soft il direttore De Vito, a sua volta, ha sondato il terreno per Rocco Costantino, attaccante di 32 anni con i nonni originari di San Sossio Baronia che finora ha segnato 7 reti con la maglia dei biancorossi. Un sondaggio interlocutorio che passa in secondo piano rispetto alla richiesta ufficiale avanzata al Pordenone per Karlo Butic, 24enne croato in prestito al Cosenza da dove è in uscita. Di certo entrambi, sebbene il mercato delle punte sia destinato a smuoversi nelle battute finali, sono elementi già rodati per il discreto minutaggio accumulato in B e in Lega Pro in questo girone di andata. Avendo più di un estimatore rischia di complicarsi il discorso per Claudiu Micovschi con il Taranto dal momento che il club jonico ha risposto subito picche ai lupi per Aboubakar Diaby, ventenne centrocampista della Costa D'Avorio valutato un milione di euro da Capuano, e il difensore brasiliano Matias Antonini che non si muoverà da Taranto. Compresa l'antifona, pure alla luce dei non certo irrisori costi di gestione del romeno (sotto contratto fino al 2024), i suoi agenti hanno preso tempo riservandosi di far pervenire un'offerta da un club straniero. Benché fuori lista dallo scorso settembre, infine, non si registrano interessamenti per Andrea Sbraga mentre il Giugliano del ds Antonio Amodio, figlio dell'ex irpino Roberto, oltre a Gennaro Scognamiglio ha espresso parole di apprezzamento per il 21enne Giuseppe Guadagni che il tecnico dei tigrotti, Raffaele Di Napoli, ha lo scorso anno apprezzato a Pagani. Anche per questa ragione Guadagni ha congelato la trattativa con il Messina.