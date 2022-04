Avellino, sospiro di sollievo per Kanoute dopo gli esami, è disponibile domenica

Con un sorriso a 32 denti, mentre il resto della squadra era in campo a provare i movimenti del 3-5-2, Mamadou Kanoute è ieri pomeriggio sbucato dal tunnel del Partenio Lombardi per assistere all'allenamento. In abbigliamento ginnico, pronto a svolgere a sua volta una seduta differenziata, il senegalese non ha fatto nulla per nascondere la gioia del pericolo scampato. Sottoposto ad esame ecografico, infatti, non sono state evidenziate...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati