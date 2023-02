Avellino-Crotone 3-1: a segno Mazzocco, D'Angelo e Trotta

Un Avellino super fa sua la sfida contro la seconda in classifica Crotone. I lupi, nel posticipo del lunedì, hanno dettato il ritmo in campo. Eloquente il risultato finale: 3-1 per i biancoverdi. Nel primo tempo la squadra di Rastelli è stata subito pericolosa. Poi arrivano i gol: al 17esimo segna Mazzocco, al 31esimo la firma è di D'Angelo. Nella ripresa l'Avellino cala il tris con Trotta al minuto 25. Quattro minuti più tardi i calabresi accorciano le distanze su calcio di rigore. A battere e realizzare il penalty è Gomez. Trotta poco prima aveva atterrato Kargbo in area. Maisto va vicino al quarto gol per l'Avellino, ma il diagonale non va a segno. Finisce così con un 3-1 che convince.

AVELLINO-CROTONE: 3-1

AVELLINO (4-3-3): Pane; Ricciardi, Moretti, Benedetti, Tito; Mazzocco (45’ st Garetto), Casarini, D’Angelo (34’ st Auriletto); Trotta (45’ st Tounkara), Marconi (37’ st Gambale), Kanoute (34’ st Maisto). A disp. Marcone, Fusco, Persone. Allenatore: Massimo Rastelli.

CROTONE (4-3-3): Dini; Papini, Golemic, Gigliotti, Crialese (20’ st Gomez); Carraro (1’ st Tribuzzi), Petriccione, D’Errico (36’ st Vitale); Chiricò. Cernigoi, D’Ursi (1’ st Kargbo). A disp. Branduani, Gattuso, Giron, Bove, Ranieri, Vitale, Crialese, Awua, Calapai, Rojas, Cantisani, Spaltro, Pannitteri. Allenatore: Franco Lerda.

MARCATORI: 17’ pt Mazzocco, 31’ pt D’Angelo, 25’ st Trotta, 29’ st Gomez (rig.).

ARBITRO: Sig. Matteo Centi della sezione di Terni.