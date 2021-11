Avellino-Taranto finisce 2-1, continua la striscia positiva dei lupi

Prestazione ok e tre punti. L’Avellino vince in casa contro il Taranto, proseguendo la striscia positiva in campionato. La squadra di mister Piero Braglia supera gli avversari per 2-1. Avvio in sordina per i lupi, che subiscono le azioni dei pugliesi. Poi la musica cambia. I biancoverdi vanno in rete al ventinovesimo con Sbraga su calcio di punizione. Una prodezza da venti metri. Nella ripresa l’Avellino raddoppia con Maniero al trentunesimo, dopo aver rintuzzato gli attacchi – anche pericolosi - del Taranto intenzionato a pareggiare i conti. Quattro minuti più tardi i pugliesi accorciano le distanze con Civilleri. Il gol dà coraggio al Taranto, che diventa arrembante nel finale. Ma i lupi ci sono e chiudono le saracinesche. Tre punti e terzo posto in classifica.