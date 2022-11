Avellino-Taranto 4-0, vittoria scacciacrisi con doppietta di rigore di Trotta

Poker scacciacrisi per l’Avellino. I lupi vincono al Partenio-Lombardi contro il Taranto dell’ex tecnico Eziolino Capuano.

Nella prima frazione di gioco un rigore consente a Trotta al 32’ di segnare. Nella ripresa ancora un penalty per i biancoverdi e ancora Trotta in rete. Undici minuti dopo al 35’ Casarini fa tris e nel recupero al 48’ Murano cala il poker. Le azioni dei pugliesi, che tentano in varie occasioni di andare in rete, non sono mai pericolose e mister Capuano si fa espellere per proteste.

Per la formazione di casa una vittoria importante e una performance ok, dopo una serie di prestazioni opache.