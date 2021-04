L'Avellino pareggia col Teramo e perde il secondo posto

L’Avellino non va oltre il pareggio contro il Teramo. Finisce 0-0 allo stadio Partenio-Lombardi. I lupi perdono così il secondo posto della classifica del girone, scavalcati dal Catanzaro che ha vinto 2-0 sul campo della Viterberse. I calabresi sono a pari punti con la squadra irpina, ma per effetto degli scontri diretti sono collocati nella seconda piazza della graduatoria.

Nonostante l’importanza del match odierno, la prestazione della squadra di mister Braglia è stata sotto tono. Un’occasione sprecata nel primo tempo per Maniero. A parte qualche spunto nel finale, la seconda frazione di gioco non ha riservato particolari emozioni. Resta l’amaro in bocca per i tifosi che si aspettavano un approccio alla partita ben diverso.

Nell'ambiente si è subito spento l'entusiasmo generato dalla presentazione del progetto per il nuovo stadio con 21mila posti, negozi, ristorante, progettato dal professionista che ha realizzato lo Juventus Stadium.