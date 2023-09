A due giorni dalla partenza in treno per la Sicilia, la sirena dell’emergenza è sempre meno squillante ma non per questo il lampeggiante ha smesso di illuminare il volto di un riflessivo Michele Pazienza.

Recuperato alla causa almeno parzialmente Fabio Tito, che sta smaltendo la botta alla caviglia rimediata contro il Monopoli facendo differenziato, e riaccolto in gruppo Lorenzo Sgarbi, che aveva usufruito di due giorni di permesso per raggiungere la famiglia a Bolzano, almeno numericamente l’allenatore di San Severo è in grado di mettere quanto meno una toppa sulla sguarnita corsia di sinistra lasciata da giorni scoperta per il concomitante infortunio a Falbo.

L’ex Monopoli, in via di guarigione dall’elongazione al terzo medio del bicipite femorale destro, sarà valutato nei prossimi due allenamenti ma, difficilmente, sarà convocato onde evitare ulteriori rischi. Probabile che il suo rientro possa coincidere con la gara di coppa Italia di mercoledì prossimo al Partenio Lombardi proprio contro la sua ex squadra. Tornando alla sfida di domenica, che si giocherà all’insolito orario delle 14 e su una superficie in erba naturale, l’impressione è quella che Pazienza sia orientato, pure per mancanza di alternative, a confermare l’undici schierato nell’ultima gara interna.

Davanti ad un sempre più convincente Ghidotti, che da tre turni ha abbassato la saracinesca, Rigione sarà il regista arretrato con ai lati Benedetti e Cionek chiamati, quasi certamente, a duellare con gli esterni Emmausso e Ortisi, frecce del tridente che Giacomo Modica, per anni vice di Zeman, ha finora sempre completato con l’ex biancoverde Vincenzo Plescia.

Da gestire, invece, l’assetto in mediana dove l’obiettivo è quello di preservarsi Sannipoli come eventuale sostituto di Tito che, oltre a stringere i denti, proverà a reggere l’intero match facendo da stantuffo sulla sinistra al pari del suo dirimpettaio Cancellotti. Invariato, nel cuore del centrocampo, appare la composizione del triangolo che vedrà Palmiero come vertice basso di Armellino e del riconfermatissimo Varela.

L’uruguaiano, contro un avversario che aggredisce ma lascia anche parecchio spazio in fase di non possesso, potrebbe davvero diventare una chiave fondamentale per scardinare la difesa siciliana a sostegno di Sgarbi, chiamato a svariare sull’intero fronte offensivo, e di Patierno, bomber a caccia pure del primo sigillo in trasferta.

Con altri due allenamenti a porte chiuse a disposizione, tuttavia, non è affatto da escludere che Michele Pazienza possa valutare qualche variante al suo 3-5-2 anche perché Pezzella, nella trasferta di Potenza, ha dimostrato di potersi adattare tranquillamente nel ruolo di mezzala mentre Marconi e Gori, nel reparto d’attacco, di certo non sprizzano gioia a sedersi nuovamente in panchina per ammirare i compagni.

Da ieri, intanto, si è messa in moto la macchina organizzativa del tifo biancoverde per la trasferta a Messina. Ottocento, come era prevedibile, la dotazione di tagliandi riservata al pubblico irpino con la prevendita avviata online sul portale “Posto Riservato” ma anche presso i rivenditori autorizzati. Quindici euro, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita, il prezzo del singolo biglietto che si può acquistare senza l’obbligo della fidelity card. La vendita, come di consueto per la tifoseria ospite, terminerà alle ore 19,00 di domani sera.

Da segnalare, infine, “l’esperimento sociale” messo in campo dalla società per lanciare la vendita delle nuove maglie presso lo store e online. All’incrocio tra la fine di Corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà è stato posizionato un manichino travestito da “calciatore bionico” che ha interagito con tanti tifosi porgendo una serie di domande (“cosa ti aspetti da questo campionato” e “facciamo un selfie” le più gettonate). L’iniziativa ha riscosso un grande successo così come il video diffuso sui canali social del club.