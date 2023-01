Primo acquisto, prime cessioni, prime ufficialità ma anche primi imprevisti. Come era prevedibile la sessione invernale di calciomercato dell'Avellino si è aperta all'insegna dell'attivismo di Enzo De Vito. Il direttore sportivo, con l'avallo del tecnico Massimo Rastelli, sta provando ad ultimare la rivoluzione avviata in estate. Ecco perché tra arrivi e partenze si prevedono almeno una decina di movimenti. Quattro quelli operati nelle giornata di ieri anche se non ancora tutti ufficiali: il ritorno di Santo D'Angelo in biancoverde; il dirottamento di Vincenzo Plescia dalla Carrarese al Piacenza, sempre in prestito secco; il saluto di Daniele Franco restituito per i prossimi sei mesi alla Turris e quello di Giuseppe Guadagni che ha già raggiunto Recanati. Due uscite dal gruppo, un semplice spostamento di prestito e, per adesso, un solo nuovo ingresso nello spogliatoio registrato dopo le 16 di ieri quando il 27enne centrocampista, che un anno fa disse addio ai lupi in maniera burrascosa per passare alla Reggiana, si è presentato nelle vesti di figliol prodigo.

D'Angelo, che si è allenato con il nulla osta del club emiliano perché non sono ancora stati ultimati gli incartamenti, sarà ufficializzato in mattinata. Con lui al Partenio Lombardi c'era anche Lara Palmegiani. L'agente, che cura anche gli interessi di Agostino Rizzo, spera nei prossimi giorni di chiudere il suo personale tris con l'Avellino dirottando Andrea Cittadino, 28enne play del Trento, verso l'Irpinia. In questo caso l'ostacolo è rappresentato da Andrea Sbraga che dovrebbe fare il percorso opposto ma nelle ultime ore è stato sondato anche dal Novara, club in cui ha già giocato e tornerebbe volentieri. Un imprevisto che si è aggiunto a quello più fastidioso legato a Luca Paganini, 29enne della Triestina che ha già un'intesa verbale con l'Avellino. Il suo agente, Graziano Battistini, ieri non è riuscito a interfacciarsi con nessuno del club alabardato per il semplice fatto che la società è piombata nel caos più totale come certificato dalle dimissioni a sorpresa del dg Giancarlo Romairone. Da parte sua il presidente Simone Giacomini ha chiesto agli agenti che premono per andare via di pazientare. Nel frattempo, sempre sul binario delle uscite, Marco Garetto che sembrava diretto alla Viterbese ha virtualmente raggiunto l'intesa con il Renate, mentre l'agente di Claudiu Micovschi ha rinviato a giovedì l'appuntamento con il Taranto. Un imprevisto che ha indispettito non poco il ds Evangelisti e il tecnico Capuano che hanno minacciato di far saltare l'accordo se giovedì non ci sarà la firma sul prestito.

Da segnalare che il Taranto aveva chiesto notizie pure di Julian Illanes, che l'agente Andrea Pasini intende portare altrove, ma quando ha appreso la cifra dell'ingaggio ha fatto repentinamente marcia indietro. Dovesse uscire l'argentino, Luca Bittante, 29enne ex Cosenza attualmente svincolato, tornerebbe papabile: Vediamo - ha detto - cosa succede la prossima settimana. Con De Vito e Rastelli ho un ottimo rapporto. Personalmente spero di trovare a breve una sistemazione. Sul fronte offensivo, infine, De Vito appare intenzionato a mettere le mani su due attaccanti anche se il secondo arrivo è condizionato dalla complicata cessione di Murano al Potenza. Al momento quello più vicino allo sbarco in Irpinia è Mamadou Tounkara del Cittadella. Il 26enne senegalese con passaporto spagnolo, sebbene in B abbia dimostrato di non avere la stessa prolificità di Viterbo, piace a Rastelli perché molto bravo nel cercare la profondità. Con il club di appartenenza e l'agente il discorso è ben avviato. Per cautelarsi, abbandonata la pista Butic vicino al Feralpisalò, l'Avelino ha chiesto informazioni di Michele Marconi, 33enne ex Pisa oggi al Sudtirol e Luca Vido, 25 anni dell'Atalanta in prestito al Palermo. Profili interessanti ma che passano tutti in secondo piano rispetto a quello di Mirco Antenucci, 38 anni, che nei prossimi giorni rientrerà a Bari per parlare del suo futuro con il ds Polito e dare una risposta a De Vito.