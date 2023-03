L'entusiasmo che si respira a Catanzaro, dove è annunciato il sold out, stride con il pessimismo che circonda la squadra di Massimo Rastelli. Nel chiuso del Partenio-Lombardi, però, i biancoverdi hanno ieri avuto almeno qualche motivo per sorridere e tirare un mezzo sospiro di sollievo. Dopo tre giorni passati a guardare i compagni per non appesantire i loro muscoli, Marcello Trotta e Federico Casarini sono rientrati in gruppo. Una buona notizia per l'allenatore di Pompei anche se non basta per dissolvere i dubbi sul loro impiego dal primo minuto al Ceravolo.

Trattandosi di problemi muscolari, il tecnico li schiererà soltanto in presenza di precise rassicurazioni dello staff medico onde evitare di perderli per il prosieguo della stagione. Un bel grattacapo soprattutto per l'importanza che riveste la presenza in campo dell'ex Bologna, elemento cardine nello scacchiere di Rastelli pure per il suo carisma e la sua personalità. Ragioni più che valide per ipotizzare che si farà di tutto per arruolarlo. Con 48 ore ancora a disposizione, tuttavia, c'è tempo per valutare con attenzione il da farsi. Dal bunker di via Zoccolari, dove questa mattina Massimo Rastelli terrà la solita conferenza stampa filtra comunque un cauto ottimismo. Di conseguenza la rifinitura odierna servirà a definire l'assetto tattico di una squadra che potrebbe avere un atteggiamento camaleontico grazie alla duttilità di qualche elemento come Auriletto, Mazzocco e Russo.

Pur facendo ripassare i movimenti del canonico 4-3-3 e dell'incerto 3-5-2 varato nel primo tempo contro la Virtus Francavilla, lo staff tecnico si è concentrato molto sulla fase senza palla con cui si proverà ad arginare l'attacco mitraglia del Catanzaro. Di conseguenza, dovendo prediligere la fase difensiva, Auriletto potrebbe avere lo stesso una possibilità di utilizzo scalando nel ruolo di terzino al fianco di Benedetti, Moretti e del dirimpettaio Tito. A centrocampo, invece, si profila il varo del doppio mediano con Casarini e Matera mentre Mazzocco, Trotta e Russo dovrebbero agire nella linea intermedia alle spalle di Marconi. L'escluso, soprattutto alla luce del suo non eccellente stato di forma, potrebbe pertanto essere D'Angelo pronto ad entrare in scena nella ripresa per far rifiatare qualcuno dei centrocampisti al pari del recuperato Di Gaudio.



L'amministratore Giovanni D'Agostino ha lanciato un appello all'unità dell'ambiente ma anche reso noto che la società ha depositato in Lega l'accordo per un premio promozione: «In settimana abbiamo avuto un confronto lungo e anche dai toni duri con i giocatori, che ha coinvolto pure il presidente: speriamo sia stato costruttivo, noi abbiamo cercato di stimolarli anche ricordando loro che quel premio è sempre lì, che possono raggiungerlo. Non crediamo nei playoff come se fossero un'utopia, ma come un obiettivo che possiamo inseguire». Da qui anche la decisione di congelare la posizione di Enzo De Vito: «La scossa di un cambio di gestione fatto oggi mostrerebbe debolezza da parte della società. Non si esonera un direttore per una contestazione».



Gli incidenti dell'andata hanno spinto l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive a mettere la gara di domenica tra Avellino e Foggia nel mirino. Con una determinazione pubblicata ieri è stata sospesa la vendita dei biglietti e rinviate le valutazioni al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Il Casms potrebbe vietare la trasferta ai tifosi foggiani del match di ritorno in programma il 12 marzo alle 17.30. Contestualmente si sta lavorando per far disputare a porte aperte la partita di tre giorni dopo, sempre al Partenio Lombardi, tra Giugliano e Avellino.