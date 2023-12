Avellino-Turris 0-0, il derby finisce a reti bianche

Il derby serale tra Avellino e Turris finisce a reti inviolate. Le emozioni però non sono mancate al Partenio-Lombardi. Le due formazioni sono andate vicine al gol in più di un'occasione. Nel primo tempo la squadra ospite ha centrato la traversa con De Felice al sedicesimo minuto. Tre minuti dopo l'Avellino spreca: Marconi a porta spalancata sbaglia. Nella ripresa sono i lupi ad aumentare il ritmo, soprattutto nell'ultima mezz'ora. Ma i corallini non mollano. Non bastano 8 minuti di recupero per sbloccare il risultato. Si chiude 0-0.

AVELLINO-TURRIS: 0-0

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cionek (st 22′ Tito), Rigione, Mulè; Cancellotti, Lores Varela (st 26′ Maisto), Palmiero (st 42′ Pezzella), Armellino, Ricciardi; Patierno, Marconi (st 26′ Gori). A disp.: Pane, Pizzella, Benedetti, Falbo, Sannipoli, Dall’Oglio, Casarini, D’Angelo, Fusco. All.: Pazienza.

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Maestrelli (st 36′ Cocetta), Esempio, Frascatore; Cum, Franco, Matera (st 21′ Scaccabarozzi), Burgio (st 36′ Contessa); Giannone, De Felice (st 34′ Maniero), Nocerino (st 34′ Pugliese). A disp.: Iuliano, Pagno, Miceli, Guida, Pavone, Rizzo, Onda. All.: Caneo.

AMMONITI: Cionek, Maestrelli, Rigione, Cum, Franco, Giannone.

ARBITRO: Caldera di Como