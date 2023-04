Per l'Avellino doveva essere il sabato di resurrezione che invece diventa di crocifissione. La Turris passa con Contessa all'88', affonda punendo un Avellino che nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, patita dal 41' per doppio giallo a Casarini, si era risvegliato, centrando anche un legno con Marconi che pareggiava il palo pieno centrato nel primo tempo dall'ex Franco, tra i migliori in campo. Il paradosso, che è poi anche la speranza, obiettivamente recondita per quanto visto, è che l'Avellino rimane ancora in corsa per i play off che distano soli due punti. Finale non proprio nel segno della sportività: comprensibili delusione e rabbia di Massimo Rastelli che non accetta prima i saluti e poi la mano tesa del collega Fontana. «Con Massimo siamo vecchi amici, abbiamo fatto anche il corso da allenatore insieme, comprendo la sua reazione, ma la mano ce la siamo data nel sottopassaggio», commenta il tecnico Gaetano Fontana, circostanza confermata poi da Rastelli. Reazione forte, invece, quella del portiere Pane che mima un gestaccio rivolto a tutti i compagni di squadra che nel labiale, traduce chiaramente la mancanza di attributi, ed anche l'aver dribblato di recarsi sotto la curva sud che invece continuava a sostenere i calciatori biancoverdi, contestando però la proprietà, il ds De Vito (nessuno si presenta in sala stampa) e Rastelli, ricordando però ancora con i cori, l'indimenticato Mimmo Cecere. La faccia ce la mette solo Sonny D'Angelo: «A nome della squadra chiedo scusa alla gente che ama questi colori e questa squadra, un finale così brutto non mi era mai successo. Il vero problema? Non saprei, lo spogliatoio è unito, ma in campo succede quello che s'è purtroppo visto oggi, stiamo però ancora lì e dobbiamo provarci fino alla fine, mancano due partite e domenica abbiamo bisogno di vincere».

APPROFONDIMENTI Juve Stabia-Andria 1-1, i play-off di nuovo a rischio Foggia-Giugliano 3-0: un'altra batosta per gli uomini di Di Napoli Latina-Gelbison 2-0, ai cilentani non basta il cambio in panchina

«Penso che non è spiegabile il primo tempo di oggi dice Rastelli - da allenatore che sa come prepara le gare, sono ingiustificabili i primi quarantacinque minuti; siamo andati in difficoltà, in balia per trenta minuti della Turris, poi siamo rimasti in dieci, ci siamo messi col 4-4-1 serrando le fila, cercando di ripartire, ma non abbiamo fatto nulla, se non mostrando paura, tensione, liberandoci di una palla che sembrava incandescente, abbiamo sbagliato le pressioni, permettendo ai loro esterni di metterci in difficoltà. Nella ripresa siamo stati però bravi a riaccenderci, concedendo pochissimo, centrando l'ennesimo palo con Marconi, sfortunati poi sulla conclusione di D'Angelo e purtroppo incassando la beffa nel finale, quando sembrava che potessimo portare in porto la gara». Nessuno salvo tra i biancoverdi, in una gara inspiegabile: «La chiave di lettura è di una squadra tesa, contratta che fa fatica, che subisce questo tipo di gare, soprattutto dopo le sconfitte, con la solita montagna da scalare, vedi quella di oggi, permettendo alla Turris di fare il bello ed il cattivo tempo».