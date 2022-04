L'Avellino vince 3-1 e condanna la Vibonese alla retrocessione

L'Avellino al Partenio-Lombardi liquida la Vibonese 3-1 e la condanna alla retrocessione. I lupi vanno subito in vantaggio. Dopo quattro giri di lancette firma la marcatura Plescia. Poi succede tutto nella ripresa, quando i padroni di casa sbagliano anche un rigore. Dal dischetto Kanoute si fa parare il tiro. Ma poco dopo arriva il raddoppio di Aloi e sei minuti più tardi anche la rete di Di Gaudio. Gol della bandiera per gli avversari con Curiale in pieno recupero. L'Avellino dal 27esimo del primo tempo ha giocato con un uomo in più per l'espulsione di Carosso. Ora è testa a testa in classifica con il Catanzaro.

AVELLINO-VIBONESE 3-1

MARCATORI: 4' pt Plescia (A), 29' st Aloi (A), 35' st Di Gaudio (A), 48' st Curiale (V).

AVELLINO (3-5-2): Forte; Bove, Dossena, Scognamiglio (41' st Stanzione); Ciancio, Carriero, Aloi (41' st Mastalli), Matera (16' st De Francesco), Tito; Kanoute (16' st Di Gaudio), Plescia (21' st Murano). A disp.: Pane, Chiti, Mignanelli, Rizzo, Kragl, Micovschi, Mocanu. All.: Chiaiese.

VIBONESE (3-5-2): Mengoni; Polidori, Risaliti, Carosso; Corsi, Basso (40' st Alvaro), Gelonese, Zibert (40' st Bellini), Zappa (31' pt Mahrous); Spina (30' st Panati), Curiale. A disp.: Marson, Curtosi, La Ragione, Blaze, Cattaneo, Punturiero. All.: Orlandi.

ARBITRO: Sig. Andrea Ancora della sezione di Roma 1.