Quasi novanta minuti di assedio incessante, due traverse, almeno quattro occasioni clamorose sciupate e un paio di episodi dubbi in area non sono bastati per battere il Vicenza nella semifinale di andata. Per decidere chi tra irpini e veneti andrà in finale bisognerà attendere il ritorno di domenica al Menti dove l'Avellino ci arriverà con la convinzione di giocarsela ma anche l'amaro in bocca per le occasioni sciupate. Nella sfida nella sfida tra tecnici, Michele Pazienza e Stefano Vecchi hanno entrambi provato a sorprendere l'altro.

L'allenatore di casa, sulla scia di quanto fatto contro il Catania, ha riproposto una formazione a trazione anteriore con Sgarbi sulla destra a supporto di Patierno e Gori. Nel classico 3-5-2 rivisitato per l'occasione, Cionek ha sostituito lo squalificato Cancellotti mentre Palmiero è tornato in cabina di regia per dare un'occhiata a Della Morte con Armellino dirottato nel ruolo di interno al posto di De Cristofaro. Di contro l'ex trainer del Sudtirol, rispetto al suo abituale 3-4-1-2, ha preferito inserire Della Monache al fianco di Della Morte per sostenere l'ariete Ferrari. Caricati dagli oltre diecimila del Partenio Lombardi, gli irpini sono partiti con il piede pigiato sull'acceleratore con tanto di intervento del Var, dopo appena 30 secondi, a valutare regolare il contatto tra lo sgusciante D'Ausilio e Ronaldo.

Dimostrando di essere più in palla di tre giorni fa, sul versante opposto ha affondato la giocata anche Sgarbi ma il suo traversone non ha trovato compagni pronti alla sponda vincente. La prima occasione da gol, tuttavia, l'Avellino l'ha sciupata al quindicesimo: cross dalla sinistra di D'Ausilio e Patierno, da posizione davvero favorevole e senza marcatura, ha di testa mandato incredibilmente fuori.

Scosso dal pericolo, il Vicenza si è fatto per la prima volta minaccioso poco dopo con un sinistro dal limite di Della Morte uscito di poco. Un segnale di risveglio ospite che ha indotto Armellino e compagni a rallentare il pressing aspettando l'occasione giusta capitata nuovamente a Patierno. Stavolta l'attaccante di Bitonto ha alzato troppo il suo piatto destro. Sul finire del primo tempo la traversa timbrata da Cionek. Il brasiliano di passaporto polacco, su angolo dalla destra, ha sovrastato tutti colpendo il montante. La palla, dopo aver toccato terra, è tornata verso di lui ma, prima che potesse deviarla, Cionek è andato a terra per effetto della spinta di Laezza che arbitro e Var non hanno deciso di punire.

Dopo l'intervallo, Avellino e Vicenza si sono nuovamente affrontati a viso aperto. Il copione è stato praticamente lo stesso con i biancoverdi che, dopo il solito affondo di Della Morte, hanno colpito una seconda traversa con Gori. L'ex viola eludendo Cuomo ha esploso il sinistro con la palla tornata in campo sulla testa di Patierno. Anche stavolta, però, il tocco dell'attaccante è risultato impreciso per la maestria con cui Laezza lo ha sbilanciato. Senza perdersi d'animo Pazienza ha alzato ancora di più il suo baricentro inserendo Ricciardi e Russo per Gori e Liotti. Mossa coraggiosa ma la porta di Confente è rimasta ancora stregata pure su cross di Russo e gol, facile facile, sbagliato da Rigione a un metro dalla porta. L'assedio dei lupi al fortino vicentino è stato spezzato solo momentaneamente da una punizione, di poco alta, dell'ex foggiano Costa e dalle sostituzioni di Vecchi. La contromossa di Pazienza non si è fatta attendere: fuori Sgarbi e dentro Marconi con Russo a sinistra. Altra scelta coraggiosa anche se, su passaggio errato di Palmiero, per poco Talarico non ha sorpreso dalla distanza Ghidotti. In una serata davvero stregata, a cinque minuti dal gong, Marconi ha sbagliato addirittura il tocco vincente a porta vuota su cross di Ricciardi e uscita a vuoto di Confente. Nel recupero è stato Ghidotti ad evitare la beffa parando un colpo di testa insidioso di Talarico.