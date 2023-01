Svanito Mirko Gori, l'Avellino ha ieri sera individuato il centrocampista centrale richiesto da Massimo Rastelli. Dopo le titubanze di Andrea Schiavone del Sudtirol, che non intende scendere di categoria, De Vito ha bussato nuovamente alla porta del Cittadella per Davide Mazzocco. Il 27enne, 10 presenze per lui quest'anno in B, si è dichiarato disponibile al trasferimento che potrebbe andare in porto nella giornata odierna. Al centrocampista centrale, che era in scadenza con i patavini ed in passato ha militato tra le fila del Parma, Padova, Pordenone e Entella, è stato proposto un biennale.

Intanto, con il passare dei giorni la trattativa con Federico Dionisi dell'Ascoli si fa sempre più intrigante ma, al tempo stesso, anche più pericolosa. Il calciatore dopo la gara persa domenica scorsa a Terni, il fratello Matteo che in Irpinia ha vinto il campionato e da ieri anche l'agente, Roberto Ottaviani, non hanno nascosto che il contatto con i lupi esiste ed è concreto: In verità ha detto Roberto Ottaviani che da anni ne cura gli interessi- con l'Avellino c'era già stato un approccio la scorsa estate. Federico penso abbia rappresentato benissimo la situazione anche se devo ammettere che ci sono pure altre squadre sul calciatore che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Particolare su cui l'agente si è soffermato più volte paventando persino una soluzione alla Insigne. Un modo implicito per lanciare messaggi diretti al club marchigiano: Penso sia giusto guardarsi intorno a 35 anni e con il contratto in scadenza - ha continuato - ma non abbiamo fretta di sederci al tavolo. L'Ascoli, a cui diamo logicamente la precedenza e dove Federico sta facendo cose egregie, ci propose lo scorso luglio il rinnovo ma l'offerta era del tutto inadeguata. Da allora non si sono fatti più sentire. Da regolamento noi dal primo febbraio possiamo firmare con chiunque anche per la prossima stagione, chiaramente anche con i marchigiani. L'impressione è comunque quella che la telenovela sia destinata a protrarsi fino alla prossima settimana anche perché in casa bianconera la situazione è diventata incandescente e il tecnico Bucchi si giocherà la panchina a Ferrara contro la Spal. Altro particolare che potrebbe incidere sul futuro di Dionisi in caso di esonero e arrivo di un nuovo tecnico chiamato a pronunciarsi sul da farsi. Insomma, un bel grattacapo anche perché, avendo dato priorità all'ex bandiera del Frosinone, De Vito e D'Agostino hanno da giorni interrotto il dialogo con Grimaldi, agente di Michele Marconi, 33enne del Sudtirol. Un silenzio che parla e sta inducendo l'entourage della punta a guardarsi intorno esattamente come hanno fatto altri vecchi obiettivi di mercato dei lupi, come ad esempio Andrea Cittadino passato ieri dal Trento al Potenza.

Non si sta correndo per tesserare Mamadou Tounkara per il semplice fatto che il 27enne del Cittadella sta completando il ciclo di fisioterapie dopo lo stiramento accusato lo scorso dicembre. L'arcano lo ha indirettamente svelato lo stesso attaccante del Cittadella postando una foto sul proprio profilo Instagram in cui si è autoritratto all'interno del Fisioandsport di Padova. Prima di tesserarlo i biancoverdi lo sottoporranno chiaramente a visita, come da prassi, anche se lo spagnolo è ormai in via di guarigione e potrebbe essere disponibile dalla prossima settimana. Da qui il continuo rinvio dell'annuncio di un affare concluso da tempo. Dopo una serie di valutazioni, intanto, il Mantova ha mollato la presa su Andrea Sbraga che adesso sta trattando con Imolese e Novara nella speranza di trovare un'intesa. Jacopo Murano, invece, nella serata di ieri ha rifiutato l'offerta del Monopoli. L'ex Perugia, dopo aver ringraziato il ds dei pugliesi Pelliccioni, ha precisato che per una scelta di vita preferisce tornare a casa. A questo punto a contenderselo sono rimaste soltanto Picerno (in vantaggio) e Potenza.