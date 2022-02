AvellinoJuve Stabia, Sottili: «È un momento cruciale della stagione»

Il Foggia alle spalle, la Juve Stabia è già con la testa al derby che, domani sera, al Partenio-Lombardi di Avellino, opporrà l’undici di Sottili alla squadra del grande ex, Piero Braglia, lanciatissima all’assalto della capolista Bari. Una multa pesante, 3.500 euro per la società dei fratelli Langella, per le intemperanze dei tifosi, il tecnico prova ad analizzare quanto non gli è piaciuto, nonostante il 3-1 ai rossoneri di Zeman: «È stata una vittoria importante – spiega Sottili -, non ci sono dubbi, ma nella fase centrale del primo tempo c’è stato un atteggiamento che non mi è piaciuto. Abbiamo concesso troppo al Foggia, anche se poi l’abbiamo gestita bene, grazie anche a Dini che ci ha messo una pezza evitando una situazione in salita. Ma avremmo potuto evitare certi rischi».

Ad Avellino un derby complicato, a cui la Juve Stabia arriva, però, in un momento di buona forma fisica e mentale: «È sicuramente una partita difficile – chiosa l’allenatore – Conosciamo tutti la forza dell’Avellino, il valore della squadra e di chi l’allena. Sappiamo per cosa è stata costruita, forse ci si aspettava di vederla più vicina al Bari, ma anche loro hanno avuto problemi. È una gara complicata, ci arriveremo con un giorno di recupero in meno, ma anche tanta voglia di dare continuità al buon momento e portare a casa quanto più possibile».

L’Avellino, poi di nuovo al Menti, domenica, col Latina: «Non pensiamo al calendario, febbraio sarà letteralmente intasato. Meglio guardare ad una partita per volta, provare a mettere in ogni impegno la migliore formazione possibile senza fare calcoli o pensare alla successiva. Siamo ad un momento cruciale della stagione, dobbiamo essere consapevoli che la partita più importante è sempre la successiva, per cui mi aspetto di andare ad Avellino per dare quanto più fastidio possibile agli irpini».