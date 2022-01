Dal Napoli United alla Paganese: Babacar Dieng saluta i multietnici

Dal Napoli United alla Paganese. Babacar Dieng, ormai ex giocatore dei multietnici, passa a titolo definitivo alla compagine salernitana. Il classe 2003, scoperto dal Napoli United, era stato lanciato nei mesi scorsi in campionato.

«Una grande soddisfazione per tutto l'ambiente e per la società - spiega il presidente Antonio Gargiulo - che ancora una volta si dimostra scopritore di talenti e tappa fondamentale per la crescita di tanti ragazzi di belle speranze che trovano accoglienza nella nostra squadra».

I rappresentanti della compagine guidata da Diego Maradona junior sono stati ricevuta ieri, in municipio, dall'assessore allo sport del comune di Napoli Emanuela Ferrante. In quell'occasione è stata presentata la nuova maglia (blu), già indossata dai calciatori nella gara con la Maddalonese.