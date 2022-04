Bari-Avellino 1-0 e al San Nicola torna il trenino dopo il gol

Il Bari vince in casa contro l’Avellino. Ai pugliesi basta la rete firmata dal centrocampista Maita al 40’ del primo tempo per chiudere i conti e proiettarsi verso la serie B. Per i galletti promozione in Cadetteria.

La partita è stata molto nervosa, soprattutto nella parte finale. Nei minuti di recupero sono stati espulsi il mister dei biancoverdi, Gautieri, e un altro componente della panchina avellinese, per comportamenti non regolamentari. Il bilancio, oltre alle due espulsioni, è di cinque ammoniti: due per il Bari e tre per l’Avellino. La squadra irpina si è resa pericolosa in avvio di gara. Qualche spunto nel secondo tempo, ma senza pungere. Per i lupi si tratta della quinta sconfitta in campionato della stagione.