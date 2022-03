Bari-Fidelis Andria 0-0 e delusione: la promozione in serie B è rimandata

Un'occasione sprecata, nulla più. Si, perché la Serie B per il Bari resta un passo, sempre a +10 sulla seconda in classifica, che nel pomeriggio aveva fatto sperare i pugliesi: visto il pareggio del Catanzaro a Castellammare contro la Juve Stabia, infatti, al Bari sarebbe bastata una vittoria per la promozione.

Obiettivo fallito per la squadra di Mignani e patron Luigi De Laurentiis che nel derby con la Fidelis Andria non va oltre uno 0-0 che delude tutti, soprattutto il San Nicola pieno e da record per la Serie C. Il salto di categoria può arrivare la prossima settimana: il Bari è impegnato a Latina, con una vittoria i De Laurentiis potrebbero festeggiare la B. L'ennesima promozione di famiglia.