Bari-Juve Stabia 1-0, Antenucci spinge la capolista

Regge un tempo la Juve Stabia a Bari. Troppo forte la capolista, troppe gare ravvicinate per l’undici di Novellino che, trovata la quadra nelle due precedenti, conferma in blocco quanti hanno contribuito a superare Messina e Turris dopo il ritorno del tecnico avellinese in panchina. Due minuti appena, ed è proprio la Juve Stabia ad avere l’occasionissima, con Troest che spreca nel peggiore dei modi dopo l’errore in uscita di Polverino sul corner di Bentivegna, calciato fuori a porta vuota. Il Bari accusa il colpo e mostra i muscoli. Dini deve superarsi in più occasioni su Cheddira, e soprattutto su D’Errico che, in mischia, calcia a botta sicura. Nella ripresa Cheddira confeziona un pacco dono per Antenucci che l’attaccante, dopo aver spento ogni velleità del Catanzaro nell’ultimo turno, deve solo scartocciare prima di far festa. In vantaggio, il Bari gioca sul velluto, mentre la Juve Stabia arranca. Novellino le prova tutte, con Della Pietra, Evacuo e Scaccabarozzi, ma è sempre il Bari ad avere il pallino del gioco con Cheddira che si conferma autentica spina nel fianco per la retroguardia stabiese. Nel finale dentro anche gli ex gialloblù Paponi e Simeri, ma è sempre D’Errico il più pericoloso. Finale senza storia, la Juve Stabia incassa la sconfitta, e domenica proverà a ripartire dalla gara col Monterosi.