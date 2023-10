Dopo il prezioso pareggio a Picerno (1-1) e l'eliminazione "pilotata" dalla Coppa Italia (sconfitta a Foggia 0-5, in campo la Primavera), il Sorrento torna in campo domani pomeriggio (inizio alle 14, diretta su Sky Sport 252 e Now) a Potenza contro il Messina. L'ennesima gara in esilio per far fronte alla indisdponibilità del campo Italia. Un appuntamento particolarmente atteso dal team rossonero, finalizzato a consolidare la povera classifica (2 punti), con l'obiettivo della prima vittoria stagionale. Un match tra due squadre che consolidano una tradizione in serie C lunga oltre cinquant'anni. Una attestazione di stima, intanto. arriva dall'allenatore siciliano Giacomo Modica: «Il Sorrento è una squadra insidiosa che gioca un buon calcio».

Sarà una partita importante contro una formazione blasonata come il Messina, alla ricerca di una precisa identità, rilanciata dalla vittoria contro l'Avellino (1-0). Il Sorrento è allineato sulla stessa finalità. «Finora abbiamo giocato ad alto livello spiega l'allenatore Vincenzo Maiuri - Con il Messina è una partita importante, siamo fiduciosi perché la squadra finora ha dimostrato di affrontare qualsiasi avversario con coraggio e voglia di vincere. La Coppa Italia è servita per una verifica concreta delle potenzialità dei nostri giovani». Il tecnico rossonero dovrà rinunciare a Capasso, Di Somma, Martignago e Chiricallo, in compenso recupera il centrale difensivo Panelli dopo la squalifica.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo allo stadio Viviani, con il consueto 4-3-3, probabile la struttura che ha pareggiato a Picerno, dove, al di là del risultato positivo è arrivata anche la prima rete segnata da un attaccante. «Sono contento per il gol, il primo gol con la maglia del Sorrento - dice Ravasio -. Ma più che per me stesso, sono contento per tutti perché è arrivato un risultato positivo, peraltro meritato. Dobbiamo ripartire dal pareggio di Picerno per fare grandi cose, dobbiamo stare tranquilli e tutto quello che di buono abbiamo espresso finora in termini di gioco lo raccoglieremo più avanti anche con i punti in classifica».

Tra le note positive emerse in questo avvio di stagione, spicca sicuramente il rendimento del giovane centrocampista Gaetano Vitale, prodotto del vivaio rossonero, tornato a Sorrento, dopo le esperienze alla Salernitana, Foggia, al Seregno, al Gubbio e al Monopoli. Ventidue anni, stabiese, sempre presente finora, ha segnato anche una rete contro la Turris. «Guardiamo alla gara con il Messina con serenità e fiducia spiega Vitale -. Contro il Picerno è stato un punto di ripartenza. Domani vogliamo vincere per consolidare la classifica. Non è uno scontro diretto, siamo appena alla settima giornata, ma dobbiamo portare i tre punti a casa per il morale e per i meriti acquisiti finora per il gioco espresso in campo. Abbiamo la fiducia di tutti, società, staff tecnico, tifosi e non possiamo deludere le aspettative». Per favorire un largo seguito dei tifosi rossoneri a Potenza, la società ha fissato un prezzo unico dei biglietti, tribuna centrale e settore ospiti, a 15 euro, più diritti di prevendita.