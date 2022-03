Beffa nel finale, Avellino-Messina 1-1: fischi per i calciatori biancoverdi

Fischi per l’Avellino al termine della gara casalinga contro il Messina. I lupi sono stati beffati in pieno recupero dai siciliani. Finisce 1-1 il match, con i biancoverdi in vantaggio dal dodicesimo del primo tempo grazie a una rete di Aloi. Al novantunesimo la doccia fredda per la squadra di casa, con Piovaccari che insacca alle spalle di Forte dopo un errore di Silvestri. Infortunio per Riccardo Maniero che è uscito dal campo in barella. La tifoseria irpina ha mostrato tutta la sua delusione. Fischi per i calciatori quando si sono portati sotto la curva. Malcontento per la nuova beffa rimediata nei minuti finali della partita. Mercoledì il recupero di campionato contro il Catania.

AVELLINO-MESSINA 1-1

MARCATORI: 12' pt Aloi (A), 46' st Piovaccari (M).

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Rizzo (41' st Ciancio), De Francesco (18' st Carriero), Aloi, Kragl (32' st Mastalli), Mignanelli; Maniero (18' st Murano), Kanoute (33' st Micovschi). A disp.: Pane, Pizzella, Ciancio, Stanzione, Mastalli, Micovschi, Plescia, Tarcinale. All.: Gautieri.

MESSINA (4-3-3): Lewandowski; Angileri (30' st Rondinella), Camilleri (8' st Trasciani), Carillo, Fazzi; Damian, Marginean (8' st Piovaccari), Fofana; Russo, Adorante (30' st Busatto), Gonçalves (13' st Statella). A disp.: Caruso, Celic, Konate, Simonetti, Balde, Catania. All.: Raciti. ARBITRO: Sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari.