Dopo il Crotone, altro importante banco di prova per il Benevento, che se dovesse vincere a Cerignola, si ritroverebbe da solo in testa alla classifica. Il match tra Brindisi e Juve Stabia, attuale capolista, è stato infatti rinviato a martedì perché i lavori allo stadio Fanuzzi non sono ancora stati completati. Pertanto, almeno per 48 ore, i giallorossi rischiano di ritrovarsi al primo posto.

Matteo Matteo Andreoletti, però, getta acqua sul fuoco: «Guardare la classifica adesso è prematuro. Mi accontenterei di una buona prestazione e di un risultato positivo. Manca un'affermazione con due gol di scarto? Mi andrebbe benissimo anche un successo di misura». Il tecnico bergamasco è consapevole che sarà un match dannatamente complicato. Per tutta una serie di insidie: il manto in sintetico, la solidità di una squadra finora imbattuta (anche se ha vinto una sola volta), l'ambiente caldo.

«Non sarà semplice e lo sappiamo. Non è mia intenzione mettere le mani avanti - spiega Andreoletti - perché non ho mai cercato scuse o alibi, ma è evidente che il terreno di gioco potrebbe penalizzarci. Si tratta di uno dei tappeti peggiori che potessimo ritrovarci, loro sono abituati a giocarci su, mentre per noi sarà una vera e propria incognita. Il fatto che non abbiano mai perso è sintomatico del fatto che finora se la siano giocata con tutti e non siano stati messi sotto da nessuno». L'allenatore di Alzano Lombardo sta studiando le adeguate contromosse: «Sto facendo delle valutazioni sul tipo di gara che sarà più giusto impostare. C'è la possibilità di scegliere un assetto più coperto, oppure quella di provare a dare maggiore spinta offensiva sulle corsie. Sono dei dubbi che mi porterò dietro fino all'ultimo e che scioglierò solo pochi istanti prima della gara. Dovremo innanzitutto essere bravi ad essere lucidi, a gestire bene i momenti di difficoltà e fare una gara d'intensità».

Il 3-4-2-1 non sembra in discussione. L'incertezza è relativa agli uomini da impiegare. Capellini in Coppa ha giocato 120 minuti e quindi potrebbe riposare come pure essere confermato. Simonetti, dopo la doppietta al Crotone, scalpita e il fatto che non sia stato schierato dall'inizio contro il Giugliano rappresenta un chiaro indizio della volontà del tecnico di inserirlo tra i titolari contro l'Audace. «In questo momento non si rinuncia a cuor leggero a uno come Simonetti. Quanto a Capellini, devo decidere se affidarmi nuovamente ad uno come lui, che ha le caratteristiche per avviare la costruzione dal basso, oppure scegliere un centrale più funzionale nell'uno contro uno». Andreoletti non fa nomi ma si riferisce alla possibilità di spostare Berra centrale facendo rifiatare Capellini e piazzando El Kaouakibi braccetto (che in quella posizione ha fatto molto bene nei secondi tempi con Casertana e Crotone). Una soluzione che libererebbe un posto per Simonetti sulla corsia di destra. L'alternativa meno offensiva consisterebbe nel riproporre il marocchino da esterno, a scapito dello stesso Simonetti. Il match di Coppa ha disseminato indizi che tuttavia sembrano determinare una prova inconfutabile, visto che ha riposato anche El Kaouakibi. In mediana (Talia-Pinato) e in attacco (Karic-Tello dietro Ferrante) resterà invece tutto invariato. Oltre a Meccariello, non ci saranno Ciciretti e Agnello. Il romano è sofferente per un indurimento da carichi ed è anche influenzato. «Abbiamo sempre creato i presupposti per fare più di un gol a partita, ma se riusciamo a innalzare il livello di qualità e quantità, migliorando il fraseggio attraverso un gioco più fluido, a quel punto potremo dire di essere davvero competitivi».

I giallorossi saranno accompagnati al Monterisi da 250 tifosi che hanno polverizzato in poche ore i (per la verità molto pochi) tagliandi a loro disposizione. Di sicuro, considerato l'elevato tasso di produzione offensiva delle squadre, sarà una partita in cui non latiteranno le emozioni.