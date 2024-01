Archiviato il summit di ieri a Napoli, che si è protratto per diverse ore, tra Vigorito, Carli e Auteri, il Benevento è pronto a rompere gli indugi sul mercato. Il club giallorosso ha necessità di innestare nuove pedine e di liberarsi di coloro che non fanno più parte del progetto. Pianificate, nel corso della lunga riunione, le strategie per la finestra invernale che si è aperta già da una decina di giorni e che vede i giallorossi obbligati a rinforzarsi per tenere il passo delle dirette concorrenti e provare a risalire da un settimo posto, a 10 punti dalla vetta, che non soddisfa le aspettative e per adesso non ripaga gli investimenti fatti. La rosa andrà sfoltita perché 32 elementi sono oggettivamente troppi da gestire.

Il primo reparto in cui si è deciso di intervenire è quello offensivo, sul quale Marcello Carli sta lavorando da tempo. Sondaggi, contatti, raccolta di informazioni e un confronto costante con Auteri hanno permesso di stilare un elenco di profili adatti a ricoprire il ruolo più importante, quello di centravanti di manovra. In poche parole, si cerca un calciatore che sia molto più funzionale di Ferrante e Marotta nella posizione forse più delicata in assoluto.

L'identikit conduce dritto ad una prima punta che abbia struttura fisica e piede educato, e che sia quindi in grado di prendere parte attiva allo sviluppo del gioco. Al netto di una prima scrematura, constatata l'impossibilità di arrivare Jacopo Manconi per il quale il Modena chiede 2 milioni (d'altro canto sta giocando da titolare in maglia gialloblù), il primo nome in elenco è quello di Eric Lanini, che risponde esattamente alle caratteristiche richieste Auteri. In seconda battuta, come già anticipato nei giorni scorsi, c'è quello di Simone Magnaghi della Lucchese. La priorità assoluta però è Lanini, in uscita dalla Reggiana, per il quale c'è da battere un'agguerrita concorrenza, guidata dalla Virtus Entella, con Spal e Perugia immediatamente dietro. Auteri lo conosce bene per averlo avuto alle sue dipendenze a Matera da gennaio a giugno del 2017. Il tecnico siciliano, nonostante avesse il fisico della prima punta (1 metro e 86 per 75 chili) lo impiegava da esterno nel suo tridente, sia a destra che a sinistra, con l'ex giallorosso Negro falso nueve. Scuola Juventus, il club bianconero lo ha girato in prestito a diverse squadre fino a quando non l'ha acquistato a titolo definitivo il Parma nel gennaio del 2020. Nell'estate di quell'anno, all'interno del club ducale, si ritrovò Marcello Carli come responsabile dell'area tecnica che poi a fine mercato lo invio in prestito al Novara in Serie C.

Lanini col tempo è diventato un vero e proprio bomber della terza serie, e negli ultimi 5 anni è andato ben quattro volte in doppia cifra: 14 reti all'Imolese nel 2018/19, 11 a Novara nel 2020/21, 15 a Reggio Emila nel 2021/22 e 10 sempre con i granata nel 2022/23. Il Benevento proverà a dargli l'assalto nelle prossime ore. Per il centrocampo, il nome più gettonato resta sempre quello di Maita del Bari, altro pupillo di Auteri, con lui a Catanzaro e in Puglia. Previsto un intervento in difesa in caso di uscita di uno tra El Kaouakibi e Pastina, e anche un altro in attacco per quel che riguarda un esterno offensivo. Si monitora un laterale a tutta fascia che possa alternarsi con Improta. Interessamento dell'Ancona per Ciano. Per Tello si è fatto avanti anche il Cosenza, ma il Catania si sta facendo sempre più insistente. Il colombiano in C andrebbe solo a Catania, ma bisogna capire cosa ne pensa il Benevento. Il club etneo tuttavia non sembra disposto a tirar fuori soldi per il cartellino di un calciatore che tra cinque mesi sarà svincolato e pertanto potrebbe proporre qualche contropartita. Kubica può finire in prestito in Polonia, stavolta la posizione del Benevento si è ammorbidita e i giallorossi sono disposti pure a cederlo in prestito con diritto di riscatto.