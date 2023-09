Qualche piccolo patema nel finale, ma il Benevento ha portato in cascina il terzo risultato utile consecutivo. Tre punti che fanno salire i giallorossi a quota 7. In una partita dominata però il gol preso nel finale ha rischiato di essere indigesto. «Dobbiamo migliorare sul chiudere le partite. In un girone così una partita non è mai vinta - ha precisato Matteo Andreoletti nel post partita -. Abbiamo creato i presupposti per il 3-0, ma non l'abbiamo chiusa. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene sul piano tecnico, tranne qualche errore. Il Taranto era però difficile da affrontare perché si difende bene. Nella ripresa non ho cambiato subito assetto. Potevamo avere più personalità cambiando sistema in corsa, l'ho fatto nel finale. Abbiamo sofferto il giusto dopo il loro gol, siamo rimasti uniti e compatti, ma la partita andava chiusa prima. Sono dispiaciuto per il gol preso, era stata una partita mai in discussione. Nel secondo tempo abbiamo messo meno qualità, ma abbiamo sofferto nulla, il gol è nato infatti da un disimpegno errato».

Il tecnico è soddisfatto della prestazione, ma sa che la sua squadra può ancora crescere: «È arrivato anche il gol dalla distanza e abbiamo avuto altre situazioni per segnare da fuori. Quando la squadra avversaria si difende bassa e con ordine, diventano anche importanti palle inattive, cross e tiri da fuori. Mi aspetto grandi miglioramenti dalla squadra perché ci sono i margini. Oggi abbiamo fatto un passo avanti. Ho iniziato a vedere qualcosa di quello che vorrei. Quando cresceremo in confidenza e qualità e recupereremo calciatori potremo fare un campionato importante».

La vittoria giallorossa è dipesa inevitabilmente dall'apporto di alcuni singoli, elogiati dal mister: «Karic è un giocatore che ha nelle corde sei o sette gol. Ha fatto un ruolo diverso ma mi ha dato grande disponibilità. Per le caratteristiche fisiche che ha è devastante. Ci permette di fare un modulo diverso. Spero che il gol lo convinca a darmi ancora più disponibilità nel ruolo. Ha avuto un momento particolare durante il precampionato ma è tornato. Sputa sangue ed onora la maglia, fa qualche errore tecnico ma sono contento di averlo. Tello ha fatto una prestazione di alto livello. È un giocatore che se fa un errore, non si nasconde. Non ha paura di ricevere palle e giocare sotto pressione. Ha voglia di riconquistare credibilità dopo lo scorso anno. Quando la palla scotta, la si passa a lui e la si mette in banca. A Ferrante chiedo tanto lavoro, quindi può essere meno lucido in fase realizzativa e dare meno presenza in area. L'attaccante ha queste caratteristiche e si esalta in questi contesti.

Talia è un ragazzo che non smette di stupirmi, ama questa maglia e ha un grande entusiasmo. Lo sto utilizzando in un ruolo non suo, da mezzala ha tempi da giocatore importante. Deve migliorare nella gestione palla nei momenti topici. Berra è forte e può fare più ruoli, braccetto è quello ideale per lui. A quattro può fare il terzino e il centrale. Anche lui può migliorare nella fase di costruzione». Il Benevento attende ancora lumi su dove si disputerà il match esterno di lunedì sera (alle 20,45) contro il Brindisi. I pugliesi sono senza stadio, dati i lavori al "Fanuzzi" e l'inagibilità dello "Iacovone"; l'ipotesi è che si giochi a Picerno. Possibile che la Lega si pronunci domani. Dal tifo organizzato giallorosso, in attesa di capire se poter partecipare alla trasferta, è arrivato uno striscione di protesta, esposto all'esterno del Vigorito: «La nostra soluzione alla vostra incompetenza: primo tempo a Picerno, secondo tempo a Potenza».