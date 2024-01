Sospiro di sollievo per Auteri che ha ritrovato Improta e oggi dovrebbe riavere in gruppo anche Capellini. I due hanno avuto qualche problemino in settimana: Improta per via della solita infiammazione al flessore, Capellini in quanto vittima del virus influenzale che in precedenza aveva colpito anche Paleari, Masciangelo e Ferrante (ora tutti recuperati). Si spera che il difensore centrale scuola Juventus per la rifinitura odierna abbia smaltito la febbre, mentre ieri Improta si è allenato insieme ai compagni e si candida nuovamente per un posto da titolare dopo la positiva prestazione con la Casertana. Auteri da quella parte deve scegliere tra lui e Simonetti che rappresenta l'alternativa ma sempre da adattato.

Per la formazione di domani contro gli uomini di Eziolino Capuano, i dubbi non sono poi molti. Vanno valutate le condizioni di Capellini: se riuscirà a riprendersi giocherà lui, altrimenti è pronto Terranova nel trio con Berra e Pastina. Sulle corsie Improta o Simonetti a destra e Masciangelo favorito su Benedetti dalla parte opposta. In attacco, con il rientro di Ciano dalla squalifica, sono addirittura in 7 per 3 posti, perché in lizza ci sono anche Lanini, Starita, Ciciretti, Bolsius, Ferrante e Marotta. Ferrante in settimana si è allenato poco per via della febbre ma ora è arruolabile. La sensazione è che Auteri possa puntare sull'inedito tridente Ciano-Lanini-Starita, ma occhio anche a Ciciretti, la cui condizione è sempre più in crescendo. Probabilmente Ciano offre ancora qualche garanzia in più dal primo minuto, ma il fantasista romano migliora di settimana in settimana e quindi attenzione ad escluderlo a priori dai potenziali titolari.

Per quanto riguarda il mercato, ci sono diverse situazioni che bollono in pentola. Per Nardi serve trovare l'intesa con la Cremonese per costi e formula ma non dovrebbe essere un problema. I 120 mila euro fissati per l'obbligo di riscatto che aveva la Reggiana non rappresentano uno scoglio insormontabile. In realtà Carli sta temporeggiando perché vorrebbe prima perfezionare un'altra uscita. Ma per il prossimo addio i tempi potrebbero non essere così rapidi: si è difatti un pochino complicata la trattativa che dovrebbe portare Tello al Catania. Nulla di preoccupante tuttavia. Il club etneo vorrebbe accontentare le richieste del colombiano, ma se non si libera prima di un contratto pesante (la Pergolettese per De Luca contribuirà solo per 15 mila euro allo stipendio, il resto sarà a carico dei rossoazzurri), non può sobbarcarsi un ingaggio così oneroso (ricordiamo che Tello in giallorosso percepisce 280 mila euro annui).

Proprio l'entourage di Tello, capeggiato dall'agente Sandro Martone, beneventano purosangue, giovedì aveva ribadito il suo no all'Ascoli che martedì si era rifatto avanti per il sudamericano. La proposta economica del club marchigiano è stata giudicata poco vantaggiosa rispetto a quello che riuscirebbe a garantirgli il Catania qualora l'affare andasse in porto. Nelle ultime ore qualcosa in ogni caso ha ripreso a muoversi: l'amministratore delegato Vincenzo Grella si è rifatto vivo e sta elaborando una nuova proposta da sottoporre al procuratore, che molto probabilmente sarà comunicata nella giornata odierna. Dovrebbe avvicinarsi abbastanza (ma non del tutto) alla richiesta del calciatore.

Quanto al laterale destro, la concorrenza per Valente è folta: Vicenza e Perugia si sono aggiunte a Cesena e Padova. Ma il Benevento pare già essere in una posizione privilegiata rispetto alle altre pretendenti. Carli ne ha parlato con Alex Pederzoli, ex centrocampista di lunga militanza in B, l'agente che ne cura gli interessi, incassando il gradimento del giocatore del Palermo, che ha il contratto in scadenza al 30 giugno. Anche in questo caso ci sono valutazioni in corso per affondare il colpo e chiudere l'operazione. Per quel che riguarda gli ex canterani giallorossi, il jolly difensivo Ernesto Mercaldo (classe 2003) si è accasato all'Audax Cervinara (Eccellenza campana, girone B). Il fantasista classe 2002 Nicola Garofalo è un nuovo giocatore del Terzigno (Promozione campana, girone C).