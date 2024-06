Giusto una settimana di ferie e da oggi di nuovo al lavoro. In giornata si comincerà a pianificare la stagione 2024/25 del Benevento. Questa pomeriggio Oreste Vigorito incontra prima Marcello Carli e poi, entrambi, vedranno Gaetano Auteri. C'è stato un cambiamento di programma rispetto a quanto previsto inizialmente: gli appuntamenti erano fissati nella sede di via Santa Colomba, ma per concomitanti impegni lavorativi del presidente, sono stati spostati a Napoli. Rinviato invece il confronto tra il massimo dirigente, lo staff tecnico e la squadra che erano stati convocati in sede a metà pomeriggio.

Il gruppo si allenerà alle 14.30 all'«Imbriani» agli ordini di Loreno Cassia e del preparatore atletico Di Mauro mentre Auteri sarà impegnato in terra partenopea con gli altri due membri della triade che potrebbe essere ricomposta. L'orientamento è quello di confermare l'allenatore che è riuscito a dare in breve tempo una identità alla squadra, ma è evidente che prima vada trovata convergenza sui numerosi casi spinosi da trattare, soprattutto sui calciatori che rientrano dai prestiti che gravano sul bilancio societario con ingaggi importanti e anche su alcuni di quelli arrivati la scorsa estate che non rientrano più nei piani. Auteri dopo i playoff ha tirato una linea e in base alle risultanze emerse dalla stagione appena conclusa ha già in testa la sua idea di Benevento, che trasferirà a Vigorito e Carli nel corso del summit pomeridiano.

Presidente e direttore tecnico nell'incontro odierno tracceranno la strada maestra per dare continuità al progetto, discutendo di ogni singolo aspetto prima di ascoltare l'allenatore. Soprattutto occorre fissare bene gli obiettivi: dopo la semifinale playoff raggiunta quest'anno, la volontà è quella di alzare l'asticella. Ma per farlo bisogna piantare paletti ben saldi nel terreno, decidere e agire con rapidità e linearità e non sarà facile con un roster da 33 elementi. L'obiettivo finale sarà quello di portare in ritiro 23/24 atleti, con al massimo qualche giovane di belle speranze aggregato da valutare, tra coloro che tornano dalle esperienze C e D e qualche altro promosso dalla Primavera.

La necessità di un organico snello per consentire al tecnico di lavorare meglio, evitare affollamenti e conseguenti malumori che potrebbero poi minare la quiete e l'armonia dello spogliatoio. Liste alla mano, verrà fatto un ripasso di tutte le situazioni contrattuali, e saranno esaminati anche i casi dei giocatori in scadenza: riguardo a quelli che esauriranno il proprio rapporto con il Benevento il prossimo 30 giugno, solo Manfredini e Ciciretti hanno qualche chance di rinnovo.

Sul portiere sono in corso valutazioni che in qualche modo dipendono anche dai destini di Paleari e Nunziante. Il primo andrà in scadenza al 30 giugno 2025, mentre sul gioiellino cresciuto nelle giovanili, neo-campione d'Europa Under 17 serve capire come regolarsi, ovvero se promuoverlo secondo, lasciarlo come terzo o mandarlo a giocare da titolare in C magari in qualche "piccola". Quanto a Ciciretti, il suo futuro sembra in qualche modo intrecciarsi con quello di Gaetano Auteri. Qualora si proseguisse con il tecnico di Floridia, le possibilità che al biondo fantasista romano venga proposto il prolungamento aumenterebbero di parecchio. Ci sarà tanta carne al fuoco oggi, così come parecchie saranno le variabili da analizzare, gli approfondimenti da fare, le questioni da affrontare.

Si prospetta una giornata molto lunga e intensa, al termine della quale la società comunicherà se si andrà avanti con Auteri oppure no. A prescindere da ciò che si deciderà di fare, è fondamentale che si tratti di una scelta convinta, fatta senza remore e senza il minimo dubbio, in modo da investire il prossimo allenatore, che sia Auteri o qualunque altro, della piena fiducia, per dare longevità e stabilità ad un progetto che mira a far tornare al più presto il Benevento in cadetteria.